È dalla mente creativa di Nina Yashar, fondatrice di Nilufar – galleria milanese di design storico e contemporaneo dal 1979 – e dall’attenzione al dettaglio di YOOX che nasce Picked by Nina X YOOX, una collaborazione inedita e speciale, creata in occasione del lancio dello store online di Nilufar.

Nilufar Picked By Nina, Sam Baron, Beautifulles Decorative Plates

Picked by Nina è un progetto che prende forma dal desiderio di avvicinare un pubblico più ampio di “nuovi e giovani collezionisti” al mondo del collectible design, attraverso il racconto di ogni oggetto, del suo significato e del suo valore, non solo economico ma culturale ed emozionale.

«Per YOOX ho selezionato alcune opere di design e arte, che spaziano dai grandi nomi come Andrea Branzi alle più recenti collaborazioni contemporanee come Derek Castiglioni, da complementi d’arredo come i vasi di Osanna Visconti ad oggetti decorativi come i piatti di Sam Baron, alle opere pittoriche di Daniele Innamorato. Sono sicura che interpretino perfettamente lo spirito di Picked by Nina per il pubblico così trasversale di YOOX», afferma Nina Yashar.

Picked by Nina X YOOX sarà online a partire da oggi, giovedì 1° luglio nella sezione di YOOX dedicata ad Art+Design.

Nilufar Picked by Nina, Andrea Branzi, Croci