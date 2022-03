Piégé par des triplées, il les épouse toutes les trois

Jamais une sans… trois ? En février dernier, en République démocratique du Congo, un homme de 32 ans a épousé trois femmes à la fois ; des triplées : Natasha, Natalie et Nadege. Un évènement tout à fait surprenant, découlant d’une histoire qui l’est encore plus. Originaire de Karen, dans la province du Kivu, Luwizo a fait la connaissance de l’une des triplées, Natalie, sur les réseaux sociaux. “Elle était formidable, je ne pouvais résister à sa beauté et on a fini par décider de se rencontrer“, témoigne-t-il dans un reportage pour la chaîne Afrimax.

Luwizo et Natalie se sont fréquentés pendant quelques temps, jusqu’à ce que la question du mariage ne finisse par se poser. C’est alors que Luwizo a découvert le pot aux roses. Depuis le début de sa relation avec Natalie, il fréquentait en réalité trois femmes : Natalie et ses deux sœurs triplées, Natasha et Nadege. “Un jour, je suis allé chez elle pour planifier notre mariage, et j’ai rencontré trois femmes au même visage, raconte-t-il. J’étais extrêmement surpris, j’ai failli m’évanouir. Et même si j’avais l’impression de rêver, je leur ai demandé laquelle était Natalie. Elles m’ont dit que la première fois, j’avais rencontré Nadège, la deuxième fois, Natasha. La troisième que j’ai rencontrée est celle des réseaux sociaux, Natalie.”

“On s’échangeait mais il n’était pas capable de nous différencier, on a fini par tomber amoureuses”

Et l’histoire ne s’arrête pas là. À force de fréquenter le même homme, Natasha, Natalie et Nadege ont fini par tomber amoureuses de lui. Toutes les trois. “Quand Luwizo venait, on s’échangeait mais il n’était pas capable de nous différencier, explique l’une des triplées. Donc on a toutes fini par tomber amoureuses de lui. Au départ, c’était compliqué, mais rien ne pouvait nous arrêter puisqu’il nous aimait aussi.” C’est alors que les triplées ont fait à Luwizo une proposition surréaliste : les épouser toutes en même temps. “Lorsque nous lui avons dit qu’il devait nous épouser toutes les trois, il a été choqué. Mais comme il était déjà amoureux de nous toutes… Même si les gens pensent que c’est impossible pour trois femmes de partager le même mari, pour nous, tout partager fait partie de notre vie depuis l’enfance.”

Le choc passé, Luwizo a fini par accepter. Et même si sa décision passe mal auprès de ses proches, le jeune congolais ne pourrait être plus heureux. “J’étais obligé de les épouser toutes les trois parce qu’elles sont triplées. Ce n’était pas une décision simple parce qu’encore aujourd’hui, mes parents ne comprennent pas ce que je fais. Mais vous devez perdre quelque chose pour en gagner une autre. De plus, on a tous nos préférences et nos propres manières de faire les choses. Donc je suis heureux d’avoir épousé les triplées, peu importe ce que pensent les autres. Mes parents méprisent ma décision, c’est pourquoi ils n’ont pas assisté au mariage. Mais tout ce que je peux dire, c’est que l’amour n’a pas de limite”, conclut-il.

Luwizo © Afrimax English

Natasha, Natalie, Nadege et Luwizo © Afrimax English

Natasha, Natalie, Nadege et Luwizo © Afrimax English

Natasha, Natalie et Nadege © Afrimax English

Natasha, Natalie et Nadege © Afrimax English

Natasha, Natalie et Nadege © Afrimax English