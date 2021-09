Pier Silvio Berlusconi è pazzo di lei. Colpaccio Mediaset: “Ecco chi ha strappato alla Rai e chi fa fuori”

Momento d’oro per Pier Silvio Berlusconi che in vista della nuova stagione televisiva per le emittenti Mediaset ha messo a segno una lunga serie di importanti novità come, ad esempio, l’arrivo di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani che saranno la prima coppia ad aprire Striscia la Notizia. Il tutto, però, non finisce di certo qui, dato che l’amministratore delegato dell’emettente televisiva sarebbe già pazzo di lei… ovvero dell’attrice Anna Valle. L’artista mercoledì 22 settembre 2021 debutterà su Canale Cinque al fianco di Giuseppe Zeno per la nuova serie Luce dei miei occhi.

Pier Silvio Berlusconi, colpo da maestro! Direttamente da Rai Uno a Canale 5 la star della fiction made in Italy

E’ un uomo di successo Pier Silvio Berlusconi e quando “fiuta” l’affare non se lo fa certamente scappare! Stavolta ha voluto fare un colpo grosso, accaparrandosi per le Reti Mediaset un’attrice molto amata dal grande pubblico, che da anni ha iniziato ad apprezzarla per le sue doti artistiche, per lo più attoriali, come indiscussa protagonista di fiction Rai, in particolar modo di Rai Uno, trasmesse in prime time.

Tuttavia la donna ha mosso i primi passi ancora giovanissima vincendo il più importante concorso italiano a livello di bellezza, ovvero Miss Italia. Pertanto aveva conquistato in primis il cuore degli italiani con la sua bellezza. Una bellezza pulita, acqua e sapone, arricchita da un meraviglioso sorriso. Ma poi, con il passare del tempo, ha deciso di dimostrare di essere non solo bella ma anche brava. E oggi è considerata a buona ragione, una delle star più amate del Piccolo Schermo.

Anna Valle presto protagonista sulle Reti Mediaset

E’ Anna Valle, che oggi ha acquisito un’ingente dose di fascino in più. Donna elegante e raffinata ha dimostrato di essere una vera artista e un’attrice molto versatile, impersonando anche personaggi femminili molto complessi e, per certi versi, contraddittori. Si è messa in gioco e ha vinto la sfide lavorative, tant’è che ogni fiction che la vede collaborare o trionfare in veste di protagonista, può contare sulla presenza di numerosissimo telespettatori.

Eppure, nonostante il grande clamore che vige sulla sua persona, la Rai ha deciso di far attendere i suoi numerosi fan per farla vedere in TV fino al mese di dicembre 2021. La notizia li ha chiaramente buttati nello sconforto, ma ora, grazie a Pier Silvio potranno rallegrarsi, perché tra pochissimi giorni potranno rivedere in TV in tutto il suo splendore e in tutta la sua bravura la loro beniamina.

In Tv accanto a Giuseppe Zeno

L’attrice infatti sarà affianco a Giuseppe Zeno, anche lui grande protagonista delle fiction sia Rai che Mediaset, per Luce Dei Miei Occhi, che andrà in onda in prime time su Canale 5, a partire da mercoledì 15 settembre. Ma quale è la trama? Lo ha rivelato la stessa Valle: “La protagonista è una coreografa che fa ritorno da New York perché riceve un bigliettino anonimo sulla figlia, che credeva morta 16 anni prima. Lei è felice ma le manca un pezzo fondamentale. Non sa se la rivelazione sia vera ma ci vuole credere, insegue il sogno che è sempre stato lì: vorrebbe sapere che la sua Alice è viva”, ha dichiarato a Leggo.

E riguardo al titolo della fiction cos’ha da dire Anna: “Ognuno di noi ha una luce negli occhi ma non dobbiamo permettere a nessuno di spegnerla. I giovani soprattutto non devono scoraggiarsi. Nella vita è importante amare ed essere amati. E non mi riferisco al sentimento tra uomo e donna ama chiunque ci stia vicino, la cosiddetta famiglia che ti scegli.”

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Pier Silvio Berlusconi è pazzo di lei. Colpaccio Mediaset: “Ecco chi ha strappato alla Rai e chi fa fuori” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.