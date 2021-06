Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin in occasione dell’undicesimo compleanno del piccolo Lorenzo Mattia, gli hanno fatto un regalo davvero incredibile! Di certo, il rampollo di casa Berlusconi sarà stato felicissimo!

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, una storia d’amore che dura da 20 anni

Lorenzo Mattia è il primogenito di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due fanno coppia fissa da circa 20 anni, un amore il loro fortissimo che resiste al tempo. Nonostante entrambi siano molto riservati e schivi sulla loro storia d’amore, la curiosità del pubblico nostrano nei confronti dei due innamorati è altissima.

Silvia e Pier Silvio sono molto legati l’uno all’altra, il loro è un rapporto speciale e lo hanno sempre difeso da occhi indiscreti. Entrambi tutelano la privacy della loro famiglia, mettendo al riparo dai pettegolezzi i loro figli. Sono rarissime le foto che ritraggono l’intera famiglia al completo ad esempio, segno del fatto che sia la conduttrice che il manager vogliono che la loro vita privata resti tale. E’ anche per questo che sono una delle coppie più amate del jet set italiano.

Pier Silvio Berlusconi, ecco cosa ha regalato a suo figlio. Incredibile!

La coppia ha due splendidi figli, Sofia Valentia e Lorenzo Mattia. Il maschietto è il primogenito e, in occasione del suo undicesimo compleanno Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin gli hanno fatto un regalo davvero speciale. Papà Berlusconi ha pensato di regalare a Lorenzo Mattia una barca tutta sua, che è ancorata a Portofino.

La famiglia per Silvia e il manager è la cosa più importante. La conduttrice di Verissimo, qualche tempo fa ha rifiutato una proposta di lavoro importantissima proprio per dare priorità alla sua famiglia. Pare infatti che qualche mesa fa, Maria De Filippi abbia proposto alla Toffanin la conduzione di Temptation Island Vip, ma lei ha rifiutato.

“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti. ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”- ha dichiarato la padrona di casa di Verissimo in occasione di un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni.