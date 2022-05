Pierluigi Diaco a Raoul Bova ospite di Ti sento: “Ti senti più gallo o gallina?”, la risposta dell’attore mette in imbarazzo Diaco

Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, delle parole espresse da Raoul Bova in occasione dell’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma ‘Ti Sento’ in onda su Rai 2. Il noto attore italiano è stato ospite della trasmissione lo scorso martedì 2 maggio e proprio durante tale suo intervento ha fatto delle particolari rivelazioni e si è mostrato anche particolarmente simpatico e propenso al gioco e allo scherzo. I due hanno dato vita ad un simpatico siparietto che ha molto divertito i telespettatori.

Raoul Bova ospite di Pierluigi Diaco nel programma ‘Ti Sento’

Ti Sento è la trasmissione di Rai 2 condotta da Pierluigi Diaco e all’interno della quale i vari ospiti sono soliti esporsi in modo più intimo rivelando alcuni particolari della propria vita. Lo stesso ha fatto Raoul Bova che però nel corso di tale intervista è anche riuscito a mettere in evidenza un altro aspetto che caratterizza la sua persona ovvero la sua simpatia. L’attore ha rivelato cosa significa per lui ricevere delle pesanti critiche oppure rimanere da solo. Ma non solo, Bova si è anche tanto divertito e ha tanto fatto sorridere i telespettatori.

Pierluigi Diaco e Raoul Bova divertono i telespettatori

Il simpatico siparietto tra Pierluigi Diaco e Raoul Bova ha avuto inizio dopo che l’attore ha avuto modo di ascoltare il canto di un uccellino. A quel punto l’attore rivolgendosi al conduttore ha chiesto “Che mi hai dato del gallo o della gallina?“. Domanda questa alla quale il presentatore ha semplicemente risposto “Può essere anche la sveglia del mattino“. Il conduttore ha poi proseguito cerando di mettere in difficoltà il suo ospite al quale ha domandato “Quindi la cresta del gallo, la cresta quando la manifesti? Quando la fai vedere? Quando la metti in campo?”. Una vera e propria provocazione quella di Diaco alla quale l’attore ha invece risposto “Istintivamente quando ti senti attaccato ovviamente c’è una questione di difesa no? Il gallo tira la cresta. Però non sono mai stato un gallo che si è messo la cresta in testa per andare dalle galline a fare il gallo”.

La battuta sul gallo

Alla fine del siparietto è poi arrivata la domanda particolare la cui risposta, data proprio da Raoul Bova, ha fatto molto divertire i telespettatori. “Ma ti senti più gallo o gallina? Perché anche questo me l’hai chiesto praticamente tu poco fa, quindi io te la pongo come domanda perché è interessante la risposta”. Domanda alla quale l’attore ha risposto “Beh va be’ adesso perché il gallo è maschio e la gallina è femmina… però la gallina fa le uova, quindi dà da mangiare è più accudente, a prescindere dalla sessualità. Il gallo è un po’… si può dire? È un po’ antipatichello, si sente un po’ troppo gallo, si sente un po’ troppo ‘sto’…”.

