Pierluigi Diaco, lontano dalla tv ma la novità è che …

Pierluigi Diaco è un noto conduttore italiano, il quale è stato al timone di una trasmissione televisiva andata in onda su Rai 1 fino a pochi mesi fa. Stiamo parlando di Io e te, ovvero il programma che si è rivelato un grande successo e che è andato in onda proprio la scorsa stagione televisiva. Poi alla presentazione dei palinsesti per la stagione 2020/2021, il conduttore ha scoperto che in realtà il suo programma fosse stato cancellato. Da quel momento di lui non se ne saputo più nulla ed infatti non è più apparso in televisione. Ma cosa è accaduto al noto conduttore televisivo e radiofonico?

Pierluigi Diaco, che fine ha fatto il conduttore televisivo e radiofonico?

Sono in tanti ad essersi preoccupati in questi mesi per il fatto che Pierluigi Diaco sia completamente scomparso dalla circolazione. Non soltanto non è più apparso in tv, ma da qualche mese avrebbe anche abbandonato il suo posto di conduttore radiofonico. Diaco, infatti, in tutti questi anni è stato impegnato su RTL 102.5, come conduttore radiofonico. È stato questo, unito al fatto che il conduttore sia scomparso da diverso tempo dal mondo della televisione, che ha fatto preoccupare i suoi più fedeli fan.

Nuovo programma per Diaco?

In realtà il noto conduttore in questi mesi, pare che si sia dedicato ad un nuovo progetto molto importante ed interessante. Forse, è proprio per questo motivo che ha deciso di lasciare anche la radio. In realtà, non ci sarebbe ancora una conferma ufficiale, ma sembrerebbe che in queste ultime settimane si sia diffusa proprio una notizia relativa a questa possibilità. Pierluigi Diaco potrebbe tornare con un nuovo ed interessante progetto nei prossimi mesi. Si vocifera che Pierluigi Diaco possa tornare su Rai Radio2, che poi è anche il luogo dove la sua carriera ha avuto inizio. Ci sarebbero anche altre voci relative proprio al futuro professionale di Pierluigi Diaco.

Grande ritorno per lui la prossima stagione

Secondo alcune fonti, infatti il conduttore potrebbe anche tornare la prossima stagione con una nuova edizione di Ti sento, il programma che era andato in onda su Raiuno e che ha avuto un grande successo. Niente di grave, dunque per Pierluigi Diaco il quale sembra essersi preso un po’ di pausa dal mondo dello spettacolo in vista però di un grande ritorno per la prossima stagione.