Piero Chiambretti fidanzato, chi è la bellissima nuova fiamma del conduttore

Piero Chiambretti si è fidanzato, scopriamo chi è la bellissima e giovane nuova fiamma dello storico conduttore Mediaset.

Lo scorso anno è stato molto duro per Piero Chiambretti. Il conduttore ha contratto il covid nello stesso periodo in cui l’ha preso anche l’adorata madre. Le loro condizioni sono peggiorate al punto da costringerli al ricovero in ospedale. Il presentatore dopo qualche giorno si è sentito meglio, mentre la madre non è riuscita a superare la malattia ed è deceduta nella struttura ospedaliera.

Piero era attaccatissimo alla madre ed averla persa l’ha gettato nello sconforto. In questi mesi non ha voluto parlare di quanto accaduto, preferendo trincerarsi nella propria privacy e rimettersi all’opera per cercare di distogliere il pensiero dal lutto. Durante tutto il campionato scorso, infatti, Piero ha preso il timone di Tiki Taka, programma condotto fino all’anno precedente da Pierluigi Pardo, dimostrando di poter fare anche questo con la consueta simpatia e professionalità.

Piero Chiambretti, chi è la giovane fidanzata che gli ha fatto perdere la testa

Dalla conclusione del campionato ad oggi, su Piero Chiambretti è calato nuovamente il silenzio stampa. Questo almeno finché nelle scorse ore il quotidiano ‘Il Tempo’ non ha rivelato un dettaglio succoso sulla sua vita sentimentale. Stando a quanto riferito dal giornale romano, infatti, Piero si starebbe frequentando già da diverso tempo con una donna di cui è follemente innamorato.

La nuova fiamma del conduttore sarebbe una ragazza giovane, anche se per il momento non si conoscono dettagli che la riguardano. Si vocifera che le cose tra loro siano talmente serie che presto potrebbero decidere di fidanzarsi ufficialmente. Una fonte de ‘Il Tempo’ ha anche raccontato che la giovane fidanzata avrebbe chiesto a Chiambretti un Cartier per avere la prova che tra loro le cose sono serie.

Il conduttore ha preso tempo, spiegandole che in vita sua non ha mai regalato anelli a nessuna delle sue compagne, ma i suoi amici ritengono che questa volta Piero possa capitolare. Proprio la fonte del quotidiano romano ha infatti raccontato che Chiambretti gli avrebbe detto: “Ma sai che glielo comprerò questo anellino da Cartier? Qualsiasi cosa pur di vederla sorridere”.

Insomma le cose sembrano serie e nelle prossime settimane i quotidiani scandalistici si daranno da fare per dare un nome ed un volto alla donna che ha conquistato il 65enne conduttore Mediaset. Finora la coppia è riuscita vivere in serenità e in totale privacy il proprio rapporto, ma queste voci sono il primo passo verso una copertura mediatica della loro storia d’amore.