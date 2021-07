piero-chiambretti-ha-una-nuova-giovane-fidanzata:-spunta-l’anello-cartier

A 65 anni svolta amorosa per il conduttore Mediaset, riconfermato al timone di Tiki Taka

Nuovo amore per Piero Chiambretti. A riportare la succosa indiscrezione è stato Il Tempo. Sembra che l’autore tv e presentatore sia innamorato di una ragazza più giovane. Chi è la fortunata? Al momento il nome è top secret ma pare che la liaison vada avanti da qualche tempo e abbia completamente stravolto la vita del presentatore di Canale 5.

Stando a quanto si legge sul quotidiano romano questa nuova fidanzata avrebbe fatto letteralmente perdere la testa a Piero Chiambretti. Una passione travolgente che starebbe facendo cadere le certezze del maturo conduttore. Tanto che la liaison potrebbe trasformarsi a breve in un fidanzamento vero e proprio.

Secondo alcune fonti consultate dal Tempo la fiamma di Piero Chiambretti avrebbe chiesto al conduttore 65enne un anello di Cartier come prova tangibile del loro rapporto profondo. Pierino avrebbe tentennato, ribadendo di non aver mai regalato anelli in vita sua ma gli amici più cari assicurano che Chiambretti sarebbe pronto a cambiare idea.

“Ma sai che glielo comprerò questo anellino da Cartier? Qualsiasi cosa pur di vederla sorridere”, avrebbe confidato Piero Chiambretti alle persone più vicine, più che mai coinvolto in questa nuova storia. Insomma, l’affare si ingrossa…

La vita privata di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti è sempre stato molto riservato sulle sue faccende di cuore. Non si è mai sposato ma ha avuto una figlia, Margherita, nel 2011. La bambina è nata dalla relazione con Federica Laviosa, al quale il conduttore è stato legato dal 2010 al 2016. I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene della bambina.

In passato Piero Chiambretti ha vissuto una lunga storia d’amore con la conduttrice Rai Ingrid Muccitelli. I due sono stati insieme per circa sette anni: dal 2002 al 2009. Al momento non si conoscono altri rapporti importanti nella vita di Chiambretti, che è sempre stato parecchio discreto sulla sua sfera più intima.

Il rapporto con la madre Felicita

A causa del Coronavirus Piero Chiambretti ha perso la madre Felicita, alla quale era molto legato. I due, vittima della prima ondata, sono stati ricoverati insieme: mentre Chiambretti è riuscito a sconfiggere il Covid-19 la scrittrice e poetessa 83enne non ce l’ha fatta