pierpaolo-pretelli:-“devo-dirvi-una-cosa-importante”,-i-fan-non-se-l’aspettavano

Pierpaolo Pretelli fa uno scherzo ai suoi fan: “Volevo dirvi una cosa importante”

Pierpaolo Pretelli uno degli ex protagonisti più amati e chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che nel noto reality show si è fatto apprezzare anche per la sua ironia, oggi si è divertito a fare uno scherzo ai suoi numerosi fan. Il fidanzato di Giulia Salemi sempre più soddisfatto dal successo che sta avendo la sua nuova hit “L’estate più calda”, in una storia condivisa sul proprio profilo Instagram ha lasciato intendere di aver inserito un link contenente una novità, mentre invece si trattava nuovamente del suo singolo.

Con il suo gesto l’ex gieffino senza ombra di dubbio ha stupito tutti coloro che lo seguono, per aver annunciato: “Ragazzi volevo dirvi una cosa importante”.



Pierpaolo Pretelli dopo aver fatto credere sui social di dover dare un annuncio: “Era una burla!”

Pierpaolo Pretelli è noto al pubblico per essere stato un ex velino di Striscia la notizia e per la recente esperienza vissuta al GF Vip 5. Nonostante la sua nuova canzone intitolata “L’estate più calda” abbia fatto il suo debutto da qualche settimana, sin da subito ha scalato le classifiche. Il fidanzato di Giulia Salemi ovviamente, non perde l’occasione per invitare i suoi seguaci ad ascoltare la sua hit estiva.

Oggi mercoledì 14 luglio 2021, l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo aver lasciato intendere di avere un annuncio da dare sui social, ha aggiunto: “Vi lascio qui il link fate swipe up e scoprite anche voi”. Come hanno notato coloro che hanno seguito il consiglio di Pierpaolo sono entrati sul sito Spotify, in cui il brano dello stesso continua a ottenere degli ottimi risultati. A questo punto l’ex gieffino ha ironizzato: “Era una burla. Un banale scherzo. Sì forse di merd*, ma era uno scherzo”.

Pierpaolo Pretelli ammette di essere confuso: “Che devo guardare? Aiutatemi”

Intanto nelle scorse ore, precisamente ieri sera, Pierpaolo Pretelli che di recente ha fatto infuriare Gabriele Parpiglia, ha chiesto un parere ai suoi fan in un modo ironico:

“Sono a casa, vorrei vedere un film sinceramente delicato, un thriller o un horror, cosa mi consigliate? Ammetto sono confuso. Chi mi dice guarda il drammatico, la commedia o l’horror. Che devo guardare? Mettetevi d’accordo. Aiutatemi“.

Oggi invece il fidanzato di Giulia Salemi ha dato il suo buongiorno anche mostrando un profumo creato da lui, dopodichè ha detto: “C’è il sole”. Per chi non lo sapesse, l’ex gieffino da sempre amante delle fragranze come ha fatto sapere sui social in questi giorni, ha creato una linea di profumi tutta sua intitolata proprio Sole.

L’articolo Pierpaolo Pretelli: “Devo dirvi una cosa importante”, i fan non se l’aspettavano sembra essere il primo su LaNostraTv.