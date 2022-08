pierpaolo-pretelli-e-giulia-salemi-pronti-a-sposarsi?-l’inaspettato-retroscena

Giulia Salemi pronta a convolare a nozze con il suo compagno? L’ultimo gossip

Pierpaolo Pretelli e la popolare influencer si sono conosciuti ed innamorati nella casa più spiata dagli italiani. E una volta finita questa esperienza non si sono più divisi nemmeno per un minuto facendo sognare ad occhi aperti i loro tantissimi fan. Dopo poco più di un anno insieme saranno pronti a convolare a nozze? A quanto pare sì e a rivelarlo è stato il giornalista Ivan Rota sul portale Dagospia.it:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, si sposeranno molto presto…”

Sarà vero? In effetti la voce di un loro presunto matrimonio gira ormai da diversi mesi online.

Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata innamorati più che mai: la coppia fa sognare ad occhi aperti

Ivan Rota su Dagospia.it, dopo aver rivelato che Giulia Salemi ed il suo compagno pare siano pronti a convolare a nozze quanto prima (avranno già deciso la data?), ha anche fatto un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? In pratica pare che i due siano innamoratissimi e indivisibili: “Sono uniti più che mai…” Successivamente il popolare giornalista ha anche ricordato che nei prossimi mesi l’influencer e il suo compagno, che a partire da settembre condurrà il GF Vip Party al fianco di Soleil Sorge, avranno diversi impegni:

“E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge…”

E chissà se tra un impegno e l’altro riusciranno a trovare un giorno libero per convolare a nozze, come vorrebbero tanto i Prelemi (è questo il nome che si sono dati i fan della coppietta).

L’influencer fa una confessione: “Se mi sposerò? Non faccio troppi progetti”

Intanto si segnala che il portale di gossip Biccy.it ha riportato alcune recentissime dichiarazioni rilasciate da Giulia Salemi proprio su un suo eventuale matrimonio con Pierpaolo Pretelli. Ed in questa circostanza la popolare ed amata influencer non ha fatto mistero che al momento non ha fatto troppi progetti, ma qualora dovesse arrivare la proposta da parte di Pierpaolo sarebbe prontissima a dire di sì:

“Sposarmi? Perché no? Però non faccio troppi progetti…Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno…”

L’articolo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti a sposarsi? L’inaspettato retroscena sembra essere il primo su LaNostraTv.