pierpaolo-pretelli,-il-padre-scrive-a-elisabetta-gregoraci:-scoppia-il-putiferio

Fan in rivolta per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi, attuale fidanzata dell’ex Velino di Striscia la notizia

Certi triangoli sono duri a morire… e così, a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, si continua a parlare di quello che coinvolge Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi. Tutta colpa dei genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show che, a quanto pare, non hanno ancora dimenticato l’ex moglie di Flavio Briatore. La famiglia Pretelli ha sempre sostenuto la Gregoraci nella Casa più spiata d’Italia e ancora oggi continua a farlo mancando così di tatto nei confronti della Salemi.

Ma cosa è successo questa volta? Bruno, il padre di Pierpaolo Pretelli, ha condiviso sul suo account Instagram una storia in cui fa i complimenti ad Elisabetta Gregoraci per la conduzione di Battiti Live, kermesse musicale che vedremo presto su Italia Uno e che è stata registrata in questi giorni a Otranto. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto il signor Pretelli tirando in ballo pure la moglie. La story è stata cancellata pochi minuti dopo ma molti fan hanno prontamente fatto degli screenshot e fatto girare l’immagine, scatenando immediatamente il putiferio.

Come fa sapere BlogTivvù, il suocero di Giulia Salemi è stato poi invaso di messaggi da parte dei fan Prelemi e il signor Bruno ha negato di aver caricato di sua spontanea volontà quella storia. Giustificazione poco plausibile che ha spinto i fan di Giulia e Pierpaolo Pretelli a indignarsi sui social network.

“La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?”, ha scritto una fan Prelemi su Twitter.

“Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo”, ha ribadito un’altra fan. C’è chi ha però provato a difendere il signor Pretelli: “Credo che il profilo sia stato hackerato, la storia è troppo ridicola”.

Giulia Salemi e il rapporto con la famiglia Pretelli

Al momento né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno commentato quanto accaduto. Di recente l’ex Velino di Striscia la notizia aveva assicurato che la sua famiglia aveva accolto a braccia aperte la nuove fidanzata. Archiviati i dubbi e tentennamenti iniziali, i genitori di Pierpaolo, così come il fratello Giulio, avevano finalmente accettato l’influencer italo-persiana. Ma sembra che il ricordo di Elisabetta Gregoraci sia più forte che mai…