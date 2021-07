pierpaolo-pretelli-in-lacrime,-giulia-salemi:-“avevamo-contro-tutto-e-tutti”

Pierpaolo Pretelli compie gli anni e scoppia in lacrime, la dedica di Giulia Salemi: “Avevamo contro tutto e tutti”

Oggi è un giorno davvero speciale per Pierpaolo Pretelli, il quale compie ben 31 anni. Ovviamente il ragazzo ha festeggiato con i suoi amici e i suoi affetti più cari questo giorno speciale, come testimoniato dalle foto e dai video pubblicati su instagram. Tra gli invitati c’era ovviamente anche la sua fidanzata Giulia Salemi, la quale ha fatto piangere Pierpaolo Pretelli con una dedica davvero emozionante. Come si può notare dalle storie pubblicate su instagram, ad un certo punto si sono abbassate le luci alla festa, e poco dopo è stata mostrata in video la commovente lettera che Giulia Salemi ha scritto per Pierpaolo Pretelli:

“Nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale…”

Giulia Salemi sorprende ancora una volta Pierpaolo Pretelli: “Sei sempre stato al mio fianco in qualsiasi momento”

Giulia Salemi, sempre in questa famosa lettera, ha anche rivelato di aver trovato in Pierpaolo Pretelli un compagno incredibile, perchè non ha mai fatto mancare il suo supporto sia nei momenti felici che in quelli complicati. Per tale ragione Giulia Salemi, che a quanto pare è sempre una ritardataria, ha poi rivelato di aver capito di aver fatto la scelta giusta a mettersi insieme a Pierpaolo Pretelli:

“I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta…”

Parole queste che dimostrano ancora una volta quanto sia vero e sincero l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Dayane Mello fa una dedica a Pierpaolo Pretelli per il suo compleanno: “Grande amico e persona speciale”

Tra i tanti messaggi d’auguri ricevuti in queste ultime ore da Pierpaolo Pretelli c’è anche quello di Dayane Mello. Difatti quest’ultima ha pubblicato su instagram un post in cui ha voluto far sapere al fidanzato di Giulia Salemi di considerarlo un amico vero e una persona davvero speciale (post che Pierpaolo Pretelli ha immediatamente ricondiviso nelle sue storie): “Sei un grande amico, una persona estremamente speciale, e un padre meraviglioso…”

L’articolo Pierpaolo Pretelli in lacrime, Giulia Salemi: “Avevamo contro tutto e tutti” sembra essere il primo su LaNostraTv.