pierpaolo-pretelli,-la-sua-ex-ariadna-romero-svela:-“abbiamo-fatto-un-patto”

Pierpaolo Pretelli e la confessione della sua ex Ariadna Romero: “Abbiamo fatto un patto”

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione di Tale e Quale Show. E proprio grazie al suo talento è riuscito a conquistare davvero tutti. Oggi la sua ex compagna Ariadna Romero, nonché madre di suo figlio, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero. Ovviamente il giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle se sta seguendo il suo ex a Tale e Quale Show. E quest’ultima ha dapprima risposto affermativamente, e successivamente ha voluto svelare un retroscena sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli:

“Certo che lo seguo, i nostri rapporti sono ottimi…Quando ci siamo separati abbiamo fatto anche un patto…”

Che tipo di patto? L’ex di Pierpaolo Pretelli ha rivelato che si sono promessi di essere dei bravi genitori: “Ci siamo detti che non eravamo stati bravi come coppia, ma che avremmo dovuto essere dei bravi genitori, e ci stiamo riuscendo…”

Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero non ha dubbi: “La sua vita privata? Non mi esprimo”

Successivamente il giornalista del magazine Vero ha chiesto ad Ariadna Romero di esprimere una sua opinione sulle scelte sentimentali del suo ex Pierpaolo Pretelli: “Al GF Vip prima si è avvicinato a Elisabetta Gregoraci e poi si è fidanzato con Giulia Salemi…Cosa ne pensi?” E l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, la quale è sempre al centro del gossip, ha subito risposto di non avere la minima intenzione di esprimere una sua opinione sulla sua vita sentimentale, almeno che non ci sia un rischio per il loro figlio:

“Leonardo va comunque molto d’accordo con Giulia Salemi e di questo non posso che esserne felice…”

Ariadna Romero sui suoi progetti futuri: “Non posso ancora anticipare nulla”

Il giornalista di Vero ha chiesto all’ex compagna di Pierpaolo Pretelli quali sono i suoi progetti futuri. E Ariadna Romero ha subito confessato che c’è qualcosa di molto interessante che bolle in pentola, aggiungendo però di non poter ancora anticipare nulla: “C’è qualcosa di interessante nell’aria, ma non posso ancora anticipare nulla…”

