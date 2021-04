pierpaolo-pretelli:-“non-contatto-elisabetta-gregoraci-per-rispetto-verso-giulia”

In un’intervista a Novella 2000, Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua storia d’amore con Giulia Salemi che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, continua a gonfie vele. Non poteva mancare, però, un riferimento a Elisabetta Gregoraci con cui nella casa più spiata d’Italia il feeling tra loro era sotto gli occhi di tutti. Quando, infatti, l’attenzione del velino si è spostata sull’influencer, non sono mancati commenti negativi e pungenti da parte degli appassionati del reality.

L’incontro dopo il GF con la Gregoraci

Il modello racconta al settimanale di aver incontrato e sentito la showgirl calabrese anche dopo la fine del reality, ma solo per questioni riguardanti il lavoro. Nonostante tra i due fosse evidente una certa simpatia, Pretelli ribadisce quanto in realtà le possibilità che potesse davvero nascere una storia tra loro fossero davvero minime, a causa dei famosi “paletti” di cui anche la gieffina ha sempre parlato:

La mia storia con Giulia architettata per business? Schiocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabetta Gregoraci. Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo

Il rapporto della famiglia con Giulia Salemi

Intanto, l’unico della famiglia ad aver incontrato Giulia Salemi è stato il fratello di Pierpaolo, Giulio, che ospitato in tv dichiarò apertamente che avrebbe preferito vedere il gieffino accanto ad Elisabetta Gregoraci. Una situazione spiacevole, per la quale i due fratelli hanno anche litigato, per poi rappacificarsi, come ha spiegato Pretelli:

Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo. Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio Sia andato in tv per parlare di me. Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici. Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali, poi te ne devi prendere la responsabilità. Adesso abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia.

Le presentazioni ufficiali, quindi, si fanno attendere, ma questo non significa che tra i due fidanzati non ci sia un sentimento forte, anzi, in una precedente intervista l’ex velino aveva dichiarato di essere entusiasta della sua storia d’amore e di attendere solo il momento giusto per far incontrare le famiglie.