pierpaolo-pretelli,-presto-le-nozze-con-giulia-salemi?-lui-rompe-il-silenzio

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per il matrimonio? Lui frena: “Poi vediamo”

Pierpaolo Pretelli è stato ospite in collegamento con il programma UnoWeekend condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip a settembre sarà tra i concorrente di Tale e Quale Show ma durante il collegamento ha rotto il silenzio anche sulla sua storia d’amore con Giulia Salemi su cui ha detto:

“La storia d’amore va benissimo, siamo felici e complici.”

A questo punto però i due conduttori lo hanno incalzato chiedendo se presto ci saranno le nozze con Giulia Salemi o se almeno le avesse fatto la proposta. Pierpaolo Pretelli, tuttavia, su questo ha frenato:

“Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo.”

Tale e Quale Show 2021, Pierpaolo Pretelli sarà nel cast del programma di Carlo Conti: “Orgoglioso”

Ieri Carlo Conti ha annunciato l’elenco di tutti i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show tra i quali ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. E l’ex velino e modello nel programma di Anna Falchi e Beppe Convertini su questa sua nuova esperienza ha ammesso:

“Sono un fan storico di T&Q Show, sono felicissimo e orgoglioso di farne parte e non vedo l’ora di iniziare.”

Dunque a settembre vedremo Pierpaolo Pretelli nelle vesti di imitatore e cantante nello show del venerdì sera di Rai1.

Silvia Salemi, Pierpaolo Pretelli svela il rapporto con Fariba Tehrani: “Ha approvato la storia”

Pierpaolo Pretelli ha concluso l’intervista rivelando che lui e Giulia Salemi (che ha annunciato importanti novità lavorative) andranno in vacanza quest’anno in Sicilia e Calabria. E sul rapporto con la suocera Fariba Tehrani ha confessato: “Ha super approvato questa storia d’amore ed è la prima capoship della coppia.” Pierpaolo Pretelli, infine, ha anche invitato tutti, soprattutto i più giovani, ha sottoporsi al vaccino come lui stesso ha fatto.

