pierpaolo-pretelli-pronto-al-grande-passo-con-giulia-salemi?-l’annuncio

Pier Paolo Petrelli sta vivendo un periodo di successi. La sua storia d’amore con Giulia Salemi va alla grande.

Pier Paolo Petrelli, classe 1990, è diventato piuttosto popolare per aver partecipato all’ultima e quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, è stato fruttuoso per l’ex velino, poiché, non soltanto è riuscito ad arrivare in finale, piazzandosi al secondo posto, ma è stata anche un’occasione per trovare l’amore.

In effetti, Pier Paolo, all’interno della casa di Cinecittà, si è perdutamente innamorato di Giulia Salemi, la bella piacentina che, grazie al suo caratterino, ha di sicuro lasciato il segno in questo programma. Per di più, sembra che le cose tra loro due continuino ad andare molto bene.

Comunque sia, Pier Paolo, come i telespettatori ricorderanno, durante il reality aveva stretto anche una particolare amicizia con Andrea Zelletta, modello ed ex tronista di Uomini e Donne.

Le ultime news, però, sembrano confermare che i due vipponi, una volta usciti dalla porta rossa, non abbiano continuato a frequentarsi, e, per la verità, pare che, a causa della lontananza e di ritmi di vita differenti, non ci siano i presupposti per coltivare questo bel rapporto nato tra le quattro mura romane.

Insomma, per l’ex gieffino il momento è piuttosto propizio. Non soltanto, quindi, per quanto riguarda la vita sentimentale, ma anche in ambito lavorativo. Infatti, la sua hit d’esordio sta veramente conquistando tutti.

Per chi ancora non lo sapesse, la canzone si intitola “L’estate più calda” e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni della stagione calda. Il brano, in collaborazione con Georgina, ha scalato immediatamente le classifiche ed è riuscito anche ad arrivare primo nelle tendenze su Twitter.

Pier Paolo e Giulia verso una felice convivenza?

L’unico neo della loro romantica relazione, forse, quasi come Romeo e Giulietta dei giorni nostri, è l’avversione delle relative madri. Un problema che già si era presentato qualche tempo fa.

Più volte, infatti, anche durante i mesi di degenza nella Casa, la madre di Petrelli e la genitrice della Salemi avevano espresso parecchie perplessità in merito alla loro love story.

Pare, persino, che la bellissima coppia starebbe pensando a una futura convivenza che, però, come sottolinea Petrelli, non avverrà tra breve, almeno non prima dell’estate che sicuramente trascorreranno insieme.

I numerosi fans, che li chiamano affettuosamente con il nomigliolo di Prelemi, perciò, al momento, possono stare tranquilli, perché tutto sta procedendo per il meglio.

