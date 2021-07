pierpaolo-pretelli-si-lascia-andare:-“non-ero-appagato”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo disagio e di un certo malessere che provava fino a poco tempo fa.

Pier Paolo Petrelli, ex concorrente Grande Fratello Vip (Instagram)

Pier Paolo Petrelli, secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha saputo farsi apprezzare dal pubblico di Canale 5. Il suo percorso, all’interno della Casa più famosa d’Italia, non è di certo passato inosservato. Non è riuscito a battere Tommaso Zorzi al televoto, però, non si è mai risparmiato nelle quattro mura di Cinecittà.

Adesso il reality a cui ha partecipato rimane per lui un bel ricordo, soprattutto perché, grazie a esso, ha incontrato una persona molto speciale. Naturalmente, ci riferiamo a Giulia Salemi, la modella che lo ha stregato e con cui si è fidanzato.

Al momento i due stanno vivendo una bella love story che, a quanto sembra, non dà segni di crisi. Anzi, come si ricordava recentemente, potrebbero presto addirittura arrivare alla convivenza. Insomma, nonostante le perplessità espresse dalle rispettive famiglie, il loro amore non si è ma arrestato.

Pier Paolo, inoltre, sta cercando anche di trovare un suo posto all’interno del mondo dello spettacolo. Con il singolo L’estate più calda, infatti, si è posizionato abbastanza bene nelle classifiche musicali nostrane. Canzone che, tra l’altro, potrebbe anche fare da sfondo alla canicola italiana.

Il finalista del Grande Fratello Vip si è confessato

Comunque sia, l’ex velino ha anche rivelato alcuni suoi pensieri intimi proprio riguardo a delle situazioni che ha dovuto affrontare in un periodo recente.

Pier Paolo e Giulia (Instagram)

C’è da dire che, in effetti, nemmeno i fans più accaniti erano a conoscenza di questi particolari. Sembra, quindi, che Petrelli abbia vissuto dei momenti piuttosto complicati. E, a dire il vero, non risale nemmeno a molto tempo fa. Queste le sue parole:

“Fino all’anno scorso non ero appagato dalla vita, mi sentivo stretto nel lavoro e anche a livello umano mi sentivo non soddisfatto.”

Anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, che i fans riassumono con l’affettuosa fusione Prelemi, c’è stato un grande miglioramento. Giulia conta molto per lui e ha affermato che ha sempre cercato una donna come lei e che finalmente può dire di averla trovata.

Ha, quindi, parlato del loro rapporto fatto di complicità, di aiuto reciproco e che la presenza della Salemi gli ha persino fatto aumentare l’autostima, trovando così quell’equilibrio di cui era alla ricerca prima dell’incontro con l’ex vippona.