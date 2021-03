pierpaolo-pretelli-spiega-il-motivo-per-il-quale-non-ha-presentato-ancora-giulia-salemi-in-famiglia

Pierpaolo Pretelli ospite nel talk di Barbara D’Urso

Dopo l’uscita della casa del Grande Fratello Vip 5 sembra che la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue senza alcun intoppo. Durante la loro lunga esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia l’influencer italo-persiana ha ricevuto qualche brutta battuta da parte della famiglia dell’ex Velino di Striscia la Notizia.

Per questo motivo tantissimo sostenitori, soprannominati Prelemi si sono domandati se fuori dal loft di Cinecittà ci fosse stato un incontro tra i Pretelli e la modella. Domenica sera, ospite a Live Non è la D’Urso il 30enne lucano ha rivelato di non aver fatto conoscere la donna che ama ai suoi genitori nemmeno attraverso una videochiamata.

L’ex Velino spiega perché Giulia non ha conosciuto ancora i suoi genitori

Ospite a Live Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli riguardo la madre della donna che ama ha detto: “Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici, una è all’Isola e l’altra qui”.

Poi su insistenza di Barbara D’Urso, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha detto che ancora non ha presentato nemmeno Giulia Salemi in famiglia, ma pensa che lo farà in tempi brevi. “Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Stiamo vedendo come fare per organizzare questo incontro. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno questo consiglio di far conoscere la famiglia almeno al telefono”, ha fatto sapere il 30enne lucano. (Continua dopo il video)

Il messaggio della madre di Pierpaolo Pretelli durante il Capodanno

Ancora è nella mente dei telespettatori della quinta edizione del Grande Fratello Vip il messaggio bislacco della madre di Pierpaolo Pretelli in occasione della vigilia del Capodanno dato in diretta.

In poche parole la donna fece capire di non approvare la relazione sentimentale del primogenito con Giulia Salemi preferendo Elisabetta Gregoraci. Iniziativa che fece arrabbiare parecchio il concorrente del reality show di Canale 5. Ecco il video in questione:

La mamma di Pierpaolo durante il collegamento dice al figlio che in questo ultimo periodo ha perso molti consensi.#GFVIP pic.twitter.com/iLkwBTqNnv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

