pierpaolo-pretelli-stronca-elisabetta-gregoraci:-“parla-d’amicizia-e-continua-a-mettere-like-sui-gregorelli”

Pierpaolo Pretelli e la frecciata alla Gregoraci

Durane la sua recente ospitata a Non Succederà Più su Radio Radio condotta da Giada Di Miceli, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La padrona di casa ha chiesto al suo ospite se in questo mese ha più risentito la moglie di Flavio Briatore.

A quel punto il diretto interessato ha risposto così: “Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli. Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia”.

Poi l’ex Velino di Striscia la Notizia ha asserito che la 41enne è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla casa con lui non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere dalla presenza di Giulia Salemi.

EliGreg prende le distanze dai Prelemi

Ricordiamo, infatti, che circa due settimane fa Elisabetta Gregoraci ha avuto una forte reazione a delle dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli. Rispondendo ad una domanda che le aveva posto una follower di Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 rivolgendosi ai Prelemi aveva detto a chiare lettere: “Io penserei alla loro vita ognuno la sua, se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo, che pagliacciata!”.

Pierpaolo Pretelli su Elisabetta: “Mai detto di essermi innamorato”

Prima della recente intervista a Non Succederà Più, Pierpaolo Pretelli si era già espresso sull’ex moglie di Briatore, facendo delle dichiarazioni a Casa Chi. In quell’occasione l’ex gieffino ha riferito di non aver mai detto di essersi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci. Lui ha sempre specificato che era una sorta di cotta. “Sì, è vero che ho pianto per lei. ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia”, ha asserito il 30enne lucano. Quest’ultimo, inoltre, ha sempre rispettato le sue posizioni.

Lui si ritiene un ragazzo molto sensibile e questo lo ha portato al pianto, ma non significa che lui sia stato innamorato della soubrette calabrese. “In quel momento nella casa avevo quella cotta, ma finita lì nulla di più. Non sto sminuendo, l’ho sempre detto in confessionale che io i primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio”, ha concluso Pretelli.

L’articolo Pierpaolo Pretelli stronca Elisabetta Gregoraci: “Parla d’amicizia e continua a mettere like sui Gregorelli” proviene da KontroKultura.