pierpaolo-pretelli-svela-come-ha-trascorso-la-notte-e-il-web-resta-a-bocca-aperta

Piepaolo Pretelli lo conosciamo tutti per essere l’ ex velino di Striscia la notizia e per aver preso parte anche al Grande Fratello vip lo scorso anno. Ad ogni modo, dopo aver avuto un grande successo la scorsa estate nel campo musicale adesso è impegnato in una nuova avventura. Da diverse settimane Infatti è uno dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show il programma condotto da Carlo Conti che va in onda ogni venerdì sera in prima serata su Rai 1. Ad ogni modo, sembra che dopo l’ultima puntata andata in onda venerdì 22 ottobre Pierpaolo abbia avuto alcuni problemi durante la notte. Ma di cosa si tratta?

Pierpaolo Pretelli, problemi per l’ex gieffino dopo Tale e quale show

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Pierpaolo è un concorrente della attuale edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Sembra che nei giorni scorsi ed esattamente dopo la puntata andata in onda lo scorso venerdì 22 ottobre 2021, Pierpaolo abbia trascorso una vera e propria nottataccia. A parlarne è stato proprio l’ex gieffino il quale suoi social ha raccontato di non aver proprio dormito dopo la puntata di Tale e Quale.

Tanta adrenalina dopo la puntata per il fidanzato di Giulia Salemi

“Ho avuto tanta tanta adrenalina”. Questo quanto dichiarato da Pierpaolo Pretelli, all’indomani della messa in onda della puntata dove ha interpretato i panni di Cesare Cremonini. I giudici sembra che abbiano molto apprezzato l’esibizione di Pierpaolo. Il giorno seguente, poi, il fidanzato di Giulia Salemi ha fatto una confessione ovvero ha dichiarato di non aver avuto una bellissima nottata. “Ho avuto difficoltà a prendere sonno”. Sempre parlando della sua esibizione a Tale e quale show, sembra che Pierpaolo abbia voluto esprimere la sua impressione, riguardo quanto accaduto durante la puntata di Tale e quale show. “Buongiorno, ieri serata pazzesca, sembrava per un attimo di stare agli Eurovision!“. Queste le parole dichiarate dall’ex gieffino che sembra sia rimasto piuttosto soddisfatto dalla serata ed anche della sua esibizione.

Il video e la didascalia su Instagram, piovono commenti super positivi

Poi, sempre sul suo profilo Instagram avrebbe pubblicato un video e nella didascalia avrebbe scritto “Emozioni nella sesta puntata di Tale e quale show. La nuova stella di Broadway“. Molti amici e personaggi del mondo dello spettacolo sembra gli abbiano voluto fare i complimenti. “Sei sempre il numero uno”, “Magico”, “Non importa come sia andata la classifica, l’importante è sapere che hai raggiunto i cuori di chi per te conta veramente”, scrivono alcuni. Ed ancora “Sei migliorato moltissimo e cresciuto molto in questo programma. Continua così e trova la tua strada!”. Questi soltanto alcuni dei commenti arrivati sotto al post.