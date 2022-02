Pierre Lescure : ce jour où il a été sauvé par Bernard Tapie après un match de football

Pierre Lescure et Bernard Tapie avaient une grande passion en commun : le football. Dans les années 1990, au moment du rachat du Paris Saint-Germain par Canal+, le directeur général de la chaîne cryptée a été nommé à la tête du club parisien. Et ce tout nouveau statut l’a forcément amené à se rendre à Marseille, dans l’enceinte du stade Vélodrome, pour suivre son équipe face à son grand rival : l’Olympique de Marseille. Et qui en était à la tête à ce moment-là ? Bernard Tapie.

Malgré les duels acharnés que se livraient leurs deux équipes, Bernard Tapie et Pierre Lescure ont toujours gardé une relation au beau fixe. “C’est impossible de ne pas bien s’entendre avec Bernard Tapie, en tout cas de ne pas avoir un rapport fort, chaleureux, tonique, voire contradictoire et s’engueuler. Mais on n’a jamais eu de conflit“, a confié le chroniqueur de C à vous à Bixente Lizarazu, à la tête du podcast Planète Liza.

Pierre Lescure : “Bernard Tapie a dû m’exfiltrer du stade”

Souvent assis côte à côte dans les tribunes, Pierre Lescure a raconté une anecdote qui l’a énormément marqué. “J’ai quand même un souvenir cuisant d’un fameux derby où sur une tête de Basile Boli, on a été battu“, a expliqué Pierre Lescure, faisant référence à un match ayant eu lieu en 1993. Et comme souvent entre l’OM et le PSG, de fortes tensions et des violences ont éclaté à la fin du match entre les supporters présents dans l’enceinte phocéenne. Une situation qui a bien failli dégénérer jusqu’au drame.

“Tapie m’avait dit ‘ne t’inquiète pas, on va les calmer’. On se retrouve en tribune présidentielle et il y a quand même deux boulons qui me sont arrivés par loin de la tête”, continue à raconter Pierre Lescure, qui a dû être sauvé par son ami. “J’ai été exfiltré par Bernard lui-même, qui était un peu gêné. Pour que les boulons arrivent en tribune présidentielle, c’est qu’on avait visé au lance-pierres. On en était là”… Finalement, tout s’est bien terminé pour Pierre Lescure, qui ne garde de ce moment qu’une belle anecdote sur son ami décédé en octobre 2021.

