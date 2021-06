pierre-yovanovitch:-collezione-(non)-privata

Da quando, nel 2001, Pierre Yovanovitch ha fondato il suo studio di interior design nel 2001, incarichi di alto profilo (gli uffici della presidenza del gruppo Kering a Parigi, per citarne solo uno) lo hanno reso una star del settore. Il suo esordio è stato nella moda, dove ha lavorato a fianco di Pierre Cardin; oggi ha uffici a Parigi e a New York, con un team di oltre 40 dipendenti, e firma residenze in tutto il mondo, allestimenti di mostre, spazi commerciali o per l’ospitalità. Interni unici che sono sempre adattati sia al genius loci sia alla personalità e allo stile di vita del cliente. Privilegiando materiali nobili – legni preziosi, pietra, marmo e metallo – trasforma lo spazio in un esempio visivamente potente di elegante armonia.

A maggio Yovanovitch ha lanciato la sua prima linea di mobili, Pierre Yovanovitch Mobilier, un’attività che procederà in parallelo con lo studio di architettura d’interni. Fino a oggi aveva progettato arredi per gli interni da lui firmati, opere di alta manifattura realizzate su misura per i suoi progetti di interni, e due collezioni di pezzi a cavallo tra design e arte realizzati per la galleria neworkese R & Company (2017 e 2019).

Divano Asymmetry, cuscini Ball, tavolino Tipsy. Foto di Giulio Ghirardi.

Per annunciare la nascita del marchio, Yovanovitch ha presentato 45 tra mobili e illuminazione in una installazione speciale a Parigi, all’Académie de l’Architecture, storico spazio in Place des Vosges. Traendo ispirazione dal ricco ambiente naturale della Provenza, dove il designer è nato, il nuovo marchio nasce per realizzare e commercializzare pezzi senza tempo realizzati in materiali naturali e tutti dalla forte impronta di stile.

L’accento è sull’immagine ma anche sulla qualità (i pezzi sono realizzati in collaborazione con i migliori artigiani europei), con l’idea di proporre oggetti di fattura eccezionale a un pubblico più ampio, al di là delle edizioni limitate da galleria. In parallelo, Yovanovitch sta realizzando uno showroom per il marchio, la cui apertura è prevista subito dopo l’estate.

Coffee table Poppy. Foto di Jean-Pierre Vaillancourt.

Appassionato collezionista d’arte contemporanea, lavora spesso a stretto contatto con artisti di fama (Daniel Buren, Ugo Rondinone, James Turrell…). L’arte è una componente integrale del suo approccio alla decorazione, ed è la spina dorsale dei suoi interni. Un altro dei suoi tratti caratteristici è la capacità di fondere contemporaneo e vintage; è particolarmente appassionato di design classico scandinavo e americano dagli anni ’30 ai ’60.

«La creazione di mobili e apparecchi di illuminazione su misura è stata una parte integrante del mio processo di progettazione da quando ho aperto il mio studio, nel 2001. Per me da subito è stato un modo per assicurare ai miei clienti elementi di arredo realmente pensati per lo spazio che avrebbero abitato, e della migliore qualità. Tutto questo si è rapidamente evoluto in una forma di espressione creativa autonoma», afferma Pierre Yovanovitch. «Ora, 20 anni dopo, far crescere questo aspetto del mio lavoro di designer in una realtà propria che opera in parallelo al mio lavoro di progettista di interni è un sogno che si avvera».