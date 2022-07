Piersilvio Berlusconi beccato insieme a un’altra, Ecco perchè è saltato il matrimonio con la Toffanin. Lei è super famosa scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Secondo indiscrezioni, pare proprio che Silvia Toffanin non sia l’unica donna della vita di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo sembra avere occhi e cuore per un’altra, più giovane di loro. Come tutti ben sappiamo la coppia tende molto a tutelare la loro privacy e quella della famiglia. Sono davvero pochi gli scatti in cui vengono ritratti insieme. Inoltre, la reginetta di Verissimo non ha mai avuto nemmeno un account sui social né tanto meno il suo compagno. Motivo per cui non si sanno molte cose di loro se non quel poco gossip che circola. Scopriamo alcuni segreti della loro storia.

Silvia Toffanin, amata conduttrice e giornalista, è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi da ben vent’anni. Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. I due non si sono mai sposati, né tanto meno c’è mai stata una proposta da parte del compagno. In una delle poche interviste che la conduttrice ha rilasciato, ha dichiarato che loro sono felici così, che non hanno bisogno di un rito civile per consolidare il loro amore. Ma, stando alle ultime voci, pare che ci sia dell’altro e che sia da scavare nel passato dell’amministratore delegato della Mediaset.

Pier Silvio è più grande di Silvia Toffanin esattamente di dieci anni. Prima di conoscerla, ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida dalla quale nel 1990 è nata la loro primogenita, Lucrezia Vittoria. Inoltre, quest’ultima nel 2021 ha avuto un bambino rendendo, quindi, Pier Silvio nonno a 52 anni. Di lei non si sa molto in quanto, così come il padre, tende a restare nell’ombra e a tutelare la sua privacy. Infatti, qualche anno fa è convolata a nozze in Provenza, nella villa della nonna Marina, tutto in gran segreto.

Solo alcune paparazzate hanno permesso di conoscerla e di vedere il forte legame tra lei e il papà Pier Silvio. Fu proprio Chi, il giornale di Alfonso Signorini, a pubblicare degli scatti in cui si evinceva la forte complicità e tenerezza tra i due. Dalle foto si nota anche tanta somiglianza tra loro. Ebbene, vedendo Pier Silvio così perso di lei, molti hanno iniziato a sospettare del fatto che possa essere proprio lei la causa della mancata proposta di matrimonio a Silvia Toffanin.

In realtà non è così. Si tratta solo di un bellissimo legame tra padre e figlia che di certo non può andare ad intaccare una storia d’amore che dura da vent’anni. Inoltre, proprio di recente, Silvia Toffanin è stata paparazzata assieme a tutta la famiglia e con loro c’era anche Lucrezia Vittoria che sorrideva e giocava con i suoi fratelli, figli di Silvia e Pier Silvio. Dunque, stando alle foto dei giornali, sembrano essere una famigliola felice e probabilmente le mancate nozze sono solo frutto di una scelta condivisa. Ma, mai dire mai. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

