Piersilvio Berlusconi infuriato: “Alessia Marcuzzi ha mentito, ecco perché ha lasciato Mediaset”. Fan increduli

Un retroscena inaspettato sul motivo per cui Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha fatto la sua parte. Dietro gli addii ci sono sempre dei retroscena nascosti, finché non escono allo scoperto. Proprio questo sembra esser accaduto in quello che sta vivendo Alessia Marcuzzi dopo aver lasciato Mediaset. La showgirl, famosa per la lunga collaborazione con la rete di casa Berlusconi, ha deciso di dare l’addio agli ormai vecchi colleghi e l’ha fatto tramite un post sulla propria pagina di Instagram.

Il messaggio scritto dalla Marcuzzi per dire addio a Mediaset, è stato contornato da una serie di dichiarazioni di apprezzamento verso l’emittente televisiva che più le ha permesso una vera e propria crescita professionale. Non c’è da dimenticare la serie di trasmissioni in cui ha partecipato la conduttrice.

Si va dall’ormai vintage ‘Mai dire goal’ all’attuale conduzione del programma ‘Le iene’. Una vera e propria madrina del piccolo schermo, che si è consolidata tramite il ‘Grande fratello’ e ‘L’isola dei famosi per finire a Temptation Island. Alessia Marcuzzi insomma è stata una vera icona di Canale 5 ed è sembrato molto strano il suo addio alla rete che l’ha lanciata. Ma a quanto pare ci sono dei retroscena non svelati.

Il vero motivo per cui Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset

La programmazione di casa Berlusconi sembra non aver offerto il meglio per la showgirl che, in preda a un periodo di riflessione, ha deciso di troncare la collaborazione. Proprio questo sembra esser successo, a detta di Alessia Marcuzzi, ma ci sono dei retroscena usciti di recente allo scoperto.

Infatti, sembra che la famosa presentatrice abbia rifiutato alcuni programmi tv proposti dall’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi. Il rampollo di casa del cavaliere è in procinto di riorganizzare tutti i programmi a partire dalla fidanzata Silvia Toffanin, che sembra dover rimpiazzare Barbara D’Urso la domenica e non aveva neanche risparmiato la Marcuzzi proponendole programmi diversi dai soliti come Scherzi a parte.

Berlusconi sembra essersi infuriato per essere stato anticipato nella comunicazione delle dimissioni di Alessia Marcuzzi. In effetti, pare che ancora non fosse stato scoperto il piano per le programmazioni del 2022. Questo prime time prevedeva nuove proposte per la conduttrice, che sembra aver rifiutato l’offerta di co-condurre ‘Scherzi a parte’ insieme ad Enrico Papi, visti i vecchi screzi fra il conduttore e il manager di lei.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Piersilvio Berlusconi infuriato: “Alessia Marcuzzi ha mentito, ecco perché ha lasciato Mediaset”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.