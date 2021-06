Pietro Barone la promessa fatta ai genitori: il tenore de il volo ci è riuscito

Piero Barone promessa – Solonotizie24

La vita per i tre giovani tenori de Il Volo è stata piena di colpi di scena, viaggi intorno al mondo insieme a qualche traguardo importante della loro adolescenza che, a quanto pare, sono stati costretti a lasciare indietro… come nel caso nel caso di Pietro Barone che ha finalmente adempiuto a una promessa fatta in passato ai propri genitori.

La carriera di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone è cominciata quando entrambi erano poco più che dei bambini grazie al programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Il loro talento ha subito conquistato il pubblico e permesso loro di diventare i tre tenorini della musica italiana che, negli anni successivi, hanno poi conquistato il mondo. Per loro, inoltre, non sono mancati anche i vari gossip per via di presunti flirt e relazioni con donne note nel panorama della cronaca mondana… ma non sempre tutto per loro è andato poi secondo i loro piani.

Ad esempio, Piero Barone ha potuto adempiere solo adesso ad una promessa che aveva fatto ai propri genitori quando era poco più che un bambino. Ecco di cosa si tratta.

L’anno difficile per Il Volo

Il 2021, comunque sia, come il 2020 non è stato un anno molto semplice da vivere per Il Volo che desidera tornare ai concerti di un tempo e quindi poter cantare ai loro fan e insieme a loro. Gli stessi artisti, a voce unanime, in occasione di una passata intervista avevano dichiarato: “Abbiamo vissuto lontananze, mancanze, chi ha avuto amori lontani, chi vicini, chi ha avuto grandi perdite ma anche grandi soddisfazioni. Noi vogliamo dedicare questo concerto a quelle persone che in tutto questo anno non ce l’hanno fatta. Il nostro pensiero va lì, a loro”.

A rendere tutto più difficile anche la morte del padre di Ignazio Boschetto, spento a seguito di una malattia solo pochi mesi fa, ma a ogni modo ecco che oggi l’attenzione dei media si sposta su un traguardo raggiunto da uno dei membri del trio, riempiendo di gioia il cuore dei fan.

La promessa di Piero Barone

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, nonostante i grandi successi e la carriera che ogni artista sognerebbe di poter fare nel corso della propria vita, a quanto pare Piero Barone ha lasciato dietro sé un traguardo importante da raggiungere e che aveva promesso di conquistare proprio ai genitori che negli anni l’hanno sempre sostenuto.

Piero Barone, dunque, ha conseguito gli esami di maturità come lo stesso ha raccontato alle pagine del magazine Oggi: “Avevo promesso ai miei genitori che mi sarei diplomato e nel 2018 ho mantenuto la parola”.