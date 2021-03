Pietro Delle Piane attaccato, interviene Antonella Elia “Non parlare mai più così di lui..”

Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia è finito al centro dell’ennesima bufera, dopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa domenica a Live non è la D’Urso. Dopo la messa in onda della puntata, sembra che tutti si siano schierati contro Pietro, il quale nel salotto di Barbara D’Urso avrebbe detto di aver recitato un copione a Temptation Island. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Pietro Delle Piane al centro della bufera dopo le dichiarazioni a Live non è la D’Urso

Sul compagno dell’Elia sono arrivate tante critiche ed anche una denuncia da parte della Fascino, la società di produzione del reality estivo Mediaset. Sembra che contro di lui si sia schierata anche Beatrice De Masi, la giovane tentatrice, che proprio con lui aveva avuto una certa sintonia all’interno del programma. Dopo il polverone sollevato Antonella Elia ha fatto sapere di non voler abbandonare il fidanzato e lo ha difeso con forza e determinazione. Insomma, sembra proprio che Antonella, nonostante tutto, continui a difendere il suo compagno, dal quale si è separata per diversi periodi, salvo poi tornare di nuovo insieme a lui. In molti ipotizzano che i due in realtà non si siano mai lasciati e che abbiano fatto tutto questo, per continuare a restare al centro del gossip e sotto i riflettori.

Antonella Elia difende il suo fidanzato

La showgirl, finita la sua esperienza come opinionista al GF Vip 5, è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso la scorsa domenica. Ad ogni modo, dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo compagno, Pietro Delle Piane, la nota showgirl è tornata a parlare di quanto accaduto. Anche Barbara D’Urso si sarebbe dissociata dalle parole dichiarate da Pietro. Antonella, però, come abbiamo anticipato, non abbandona il suo fidanzato e lo ha difeso sui social.

La risposta “velenosa” di Antonella nei confronti di una sua fan

Nello specifico, la showgirl sarebbe intervenuta nei commenti su un vecchio post. Pare che una fan, avrebbe cercato di mettere in guardia la showgirl e poi avrebbe insultato il suo fidanzato. A quel punto la Elia, sarebbe andata su tutte le furie ed avrebbe risposto per le rime alla donna. “Non parlare mai più così di Pietro”. Poi, la fidanzata di Pietro sarebbe intervenuta anche in altri commenti, dicendo di essere realmente innamorata del suo compagno e che tra loro c’è un “vero amore”. Intanto, Pietro Delle Piane, dopo le azioni legali intraprese dalla Fascino S.R.L. sembra non abbia voluto rilasciare alcuna dichiarazione.