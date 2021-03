Pietro Delle Piane in grossi guai, Mediaset pubblica i video inediti del tradimento “Per amore di verità”. Ecco le immagini mai viste

Tra Pietro Delle Piane e Maria De Filippi è guerra aperta. Lo sceneggiatore ha fatto l’errore di dichiarare che quando ha partecipato a Temptation Island insieme ad Antonella Elia ha recitato un ruolo in favore delle telecamere. Tutto questo, a Live-Non è la D’Urso, proprio in una trasmissione di Barbarita che per contratto ha il divieto di parlare dei programmi della regina di Mediaset. Queen Mary ci tiene moltissimo alla veridicità delle dinamiche che si creano all’interno dei suoi show. Attenta a scegliere i personaggi e i loro caratteri, sono loro che determineranno spontaneamente le varie discussioni.

Di copione non se ne parla e non se ne deve parlare. Da Maria De Filippi è tutto vero e se qualcuno recita, lo fa di sua spontanea volontà senza alcun accordo con la redazione. Proprio per questo Pietro Delle Piane, con le sue affermazioni, si è meritato una denuncia e non solo. Maria De Filippi ha anche deciso di pubblicare dei video che lo smentiscono. Quando era a Temptation Island, Pietro era molto attratto dalla tentatrice Beatrice, che ha baciato in un posto buio, cioè non ripreso dalle telecamere. Allo stesso tempo, ha fatto in modo che gli autori non venissero a sapere di questo momento.

Il video pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island riprende la casa dove vivono gli uomini delle coppie e una discussione proprio tra Pietro Delle Piane e Beatrice, che parlano appunto del fatidico bacio visto anche da un’altra tentatrice, Ilaria. “Per recitazione o per amore di verità?” Si legge nell’introduzione del filmato, poi le parole di lei: “Ieri sera ero di là in bagno da loro, c’erano queste caramelle e sono andata a mangiare una caramella con Ilaria – dice la ragazza -. Lui è venuto, leva il microfono e se lo mette qui. Io vado vicino a lui perché pensavo ‘si sfila il microfono perché mi deve dire qualcosa’. Nello stesso momento lui mi bacia. In bocca, mi bacia in bocca. Così, e se ne va. Lui per carità, gioca ride e scherza ma io non mi sarei mai aspettata un bacio. Lui si è messo proprio a vedere di là e di qua, dice qua non ci sono le telecamere e si è levato il microfono. Mi ha baciato, è stato un secondo, proprio non lo aspettavo”.

Di seguito, un altro video che mostra chiaramente come Pietro Delle Piane si sia prodigato per non far sapere ad Antonella Elia del bacio: “Stasera bagno di notte, facciamo il bagno al largo. Mamma mia, che sofferenza. Un po’ sì, per quello non mi avvicino a te. Sei l’unica che…quindi devo stare buono. Quando esci scrivimi su Instagram. No, non vorrei chiedere il numero a loro. Sicuro che tu e Ilaria non ne avete parlato lì? Dimmi la verità. Se lo avete detto, loro lo faranno sentire ad Antonella. Ilaria ha detto che ti ho baciata? Lì non ci sono le telecamere ma ci sono i microfoni, sentono tutto quello che dite. Stai attenta, capito? Mi posso fidare di te o no? Nel caso io dirò ‘Certo, per ringraziarla perché mi ascolta sempre’. Tanto mica ha specificato che tipo di bacio. Però stiamo attenti perché lì mi demoliscono. Mi massacreranno i media”.

Su Instagram, la stessa tentatrice Beatrice conferma la versione pubblicata sulla pagina di Temptation Island e difende la redazione del programma: “Spinta da un senso di gratitudine verso gli autori e nel ricordo di quella fantastica, indimenticabile e autentica esperienza data dalla partecipazione a Temptation Island sono costretta ad intervenire replicando alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane: spero che siano frutto di una mancanza temporanea di memoria, poiché la mia invece ha ancora ben impresso l’attimo nel quale Pietro mi bacia. Come posso dimenticarlo?

Era nato un feeling tra noi e aspettavo quel momento. Perché cancellare o minimizzare quel bacio vero spontaneo naturale e documentabile? Trovo falso ma anche ingiusto sostenere che noi avessimo un copione, per tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione e al successo del programma. Mi auguro, visto che siamo il paese delle smentite, che nei prossimi giorni Pietro delle Piane faccia un passo indietro e ripristini il reale senso delle cose e dei fatti."

