pietro-delle-piane-sta-male,-antonella-elia-commenta:-“e’-colpa-mia,-l’ho-distrutto”

Antonella e Pietro

Pietro Delle Piane sta male: ha un forte mal di schiena

Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno trascorso dei giorni di vacanze e relax in quel di Ischia. Ma nelle ultime ore l’attore toscano non ha avuto un buon risveglio. Il motivo? A svelare il motivo ci ha pensato la stessa ex opinionista del Grande Fratello attraverso un video condiviso su Instagram.

Nel video in questione, si vede il fidanzato steso sul letto a pancia in giù mentre era intento a lamentarsi per il forte mal di schiena. “Avverto una forte pressione in questo punto…Sto davvero male…Continuo ad avvertire una pressione sempre in questo punto…”, ha detto l’uomo. Nonostante quest’ultimo provasse dolore, la sua dolce metà ha continuato a filmarlo. Appena se ne è accorto, Pietro è sbottato così: “E’ normale fare video continuamente?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Le dichiarazioni di Antonella Elia sul fidanzato

Attraverso delle Stories su Instagram, Antonella Elia ha voluto raccontare ai follower come sta il fidanzato Pietro Delle Piane. Infatti, l’attore toscano nelle ultime ore ha avvertito un forte dolore di schiena.

“Ha mal di schiena…Poverino…L’ho distrutto…Tra le valigie, la pole dance, le nuotate nel mare con le onde…Povero amore…L’ho distrutto…Poverino non regge…”, ha detto la soubrette che a settembre non sarà più al Grande Fratello Vip come opinionista. Nonostante la preoccupazione per le condizioni di salute dell’uomo che ama, l’ex ragazza di non è la Rai si è messa a ridere per la situazione che si era venuta a creare.

Antonella Elia ironizza sullo stato di salute di Pietro Delle Piane

Sempre su Instagram, Antonella Elia parlando sulle condizioni di salute del compagno Pietro Delle Piane ha informato ai follower che lei invece è in perfetta forma. Nonostante abbia nuotato molto e si è data da fare in questi giorni ad Ischia, l’ex gieffina si sente benissimo.

“Pietro è distrutto, mentre io sono un fiore…”, ha ironizzato la donna sul noto social network. Nel frattempo, mentre la fidanzata realizzava delle Stories su IG l’attore toscano continuava a lamentarsi in sottofondo per il mal di schiena che è durato per tutta la notte.