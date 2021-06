Pietro Delle Piane sta male e Antonella Elia dice “L’ho distrutto..”

Abbiamo imparato a conoscere Pietro Delle Piane in questi ultimi anni per essere il fidanzato di Antonella Elia. I due sono stati parecchie volte al centro del gossip e sotto i riflettori, soprattutto dopo che Antonella ha preso parte a diversi programmi televisivi. Il tutto effettivamente è nato nel momento in cui la nota showgirl e conduttrice ha partecipato al Grande Fratello vip di 2 anni fa. È stato proprio grazie a questo reality che si è venuti a conoscenza della storia tra Antonella e Pietro.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane al centro del gossip

I due hanno dato parecchio modo di poter parlare di loro soprattutto per via del loro atteggiamento in tutte le puntate del reality. Poi la situazione si sarebbe complicata ancora di più nel momento in cui Antonella e Pietro hanno partecipato al programma Temptation Island lo scorso anno. Lui si è comportato decisamente male nei confronti della sua ex fidanzata, non soltanto con i gesti ma anche con le parole. Il suo comportamento è stato parecchio criticato e da quel momento su di lui se ne sono dette davvero tante. La situazione poi è ulteriormente peggiorata nel momento in cui nei mesi scorsi, Pietro ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti nel programma di Barbara D’Urso, facendo anche delle accuse piuttosto pesanti alla redazione e alla produzione di Temptation. Da quel momento praticamente non soltanto il fidanzato di Antonella è stato diffidato, ma è andato incontro a diversi problemi.

Pietro sta male e la fidanzata lo riprende con il suo telefonino

Ora dopo qualche mese di assenza, i due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza ad Ischia. Sembra che nelle scorse ore sia stata Antonella Elia a pubblicare un episodio nelle sue Instagram Stories mostrando il fidanzato a letto che pare che non stesse affatto bene. Pietro si trovava Infatti disteso a pancia in giù e pare si lamentasse per dei dolori molto forti alla schiena. “Avverto una forte pressione in questo punto…Sto davvero male…Continuo ad avvertire una pressione sempre in questo punto…”. Queste le parole che si possono percepire, pronunciate da Pietro delle Piane. Antonella sembra che però non abbia poi avuto chissà quale preoccupazione per il suo fidanzato, visto che stava lì a firmarlo con il suo telefonino.

Poca empatia da parte della Elia, il fidanzato infastidito la riprende

Ad un certo punto infatti l’attore se ne sarebbe reso conto e piuttosto infastidito avrebbe detto alla fidanzata “E’ normale fare video continuamente?”. Sempre nelle sue Instagram Stories Antonella poi nelle ore successive ha voluto parlare delle condizioni di salute del suo fidanzato. “Ha mal di schiena…Poverino…L’ho distrutto…Tra le valigie, la pole dance, le nuotate nel mare con le onde…Povero amore…L’ho distrutto…Poverino non regge…”, ha aggiunto ancora la conduttrice. Sempre nella stessa occasione, la Antonella Elia ha voluto comunque rivelare a tutti quanti di essere invece in piena forma nonostante comunque si sia particolarmente data allo sport e soprattutto al nuoto negli ultimi giorni.