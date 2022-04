pietro-diomede-battuta-al-veleno-su-rita-dalla-chiesa-e-frizzi,-lei-risponde-e-lo-zittisce

Si continua a parlare ancora del comico Pietro Diomede finito al centro di una grossa polemica per le frasi scritte su Twitter sulla giovane donna uccisa e fatta a pezzi. Ed ecco che nelle ultime ore si è tornati a parlare del comico per altre frasi pronunciate sempre su Twitter un po’ di tempo fa, frasi che avevano come protagonisti Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa. E proprio quest’ultima nelle scorse ore ha commentato tale tweet. Ma, quali sono state le sue parole?

Chi è Pietro Diomede

Pietro Diomede, è questo il nome di un noto comico italiano particolarmente celebre al pubblico per aver preso parte, nel corso degli anni, a diversi programmi televisivi. L’uomo è cresciuto in Toscana, e di preciso a Follonica e proprio nel corso di una passata intervista ha precisato che la sua è una comicità cattiva, una comicità che “deve colpire”. Sempre nel corso di una passata intervista il comico ha raccontato di aver frequentato per molti anni il reparto oncologico di Pisa a causa della malattia della madre, padre e sorella tutti e tre morti di cancro. “La comicità mi ha salvato. Potevo dire che la vita è una merda e invece ho deciso di ridere alla vita, quindi le battute che faccio sui terminali e la malattia nascono da un’esperienza personale. Questa è la vera chiave per cui estremizzo e vado oltre ogni limite perché io sono stato costretto ad andare oltre ogni limite”, queste erano state le sue parole.

La battuta sulla giovane mamma uccisa e fatta a pezzi

Il comico è finito al centro di una grossa polemica per una terribile frase scritta su Twitter sulla giovane Carol Maltesi, la donna di soli 26 anni terribilmente uccisa e fatta a pezzi probabilmente dal vicino di casa. “Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del b*** del c*** non gioca a favore della fama della vittima”, sarebbero state queste le parole scritte in un tweet e che hanno scatenato la polemica.

Le parole su Rita Dalla Chiesa e la risposta della celebre conduttrice

Ma ecco che stando a quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe che in passato abbia scritto anche dei tweet su Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa. Un utente su Twitter a tal proposito ha scritto “Dov’è il tweet su Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi dove dice: “Di Fabrizio Frizzi conserverò per sempre il ricordo di un uomo coraggioso. Visto che si è trombato Rita Dalla Chiesa.” @ritadallachiesa. Qualcuno l’ha salvato?” . Parole alle quali la nota conduttrice ha risposto “Che dici, gli mando una foto di come ero???”.