pietro-salina-nel-2021-nel-team-maddii-racing-insieme-a-fantic-motor

Nuova, fantastica avventura nel mondo racing per il nostro giovanissimo tester Pietro Salina, classe 2001: per il 2021 vestirà i colori di una delle squadre più forti e di successo nel mondo del motocross che conta, non solo in Italia. Stiamo parlando del Team Maddii Racing Fantic, gestito dal campione degli anni 80 Corrado Maddi.



Pietro correrà in sella alle nuovissime Fantic Motor XX 250 a due tempi con telaio in alluminio. Libero finalmente dagli impegni scolastici che giocoforza hanno limitato l’impegno agonistico negli anni precedenti, parteciperà agli Internazionali D’Italia, al Campionato Europeo EMX2T e al Campionato Italiano Prestige MX2.

Il “nostro” pilotino si è già da tempo trasferito nella prestigiosa Factory di Levane ed è impegnato nei test invernali insieme ai compagni di squadra. Il lavorare a stretto contatto con la famiglia Maddii, vera icona del settore motocross soprattutto giovanile, e con una moto italiana nuova da sviluppare, contribuirà in maniera determinante nella crescita umana e professionale. A breve avverrà il trasferimento in Sardegna in cerca di temperature più miti per preparare il primo appuntamento della stagione, fissato per il 27 febbraio in quel di Riola Sardo.

Pietro Salina continuerà a far parte della famiglia di Moto.it: certo, non gli faremo provare le Fantic per un evidente conflitto di interessi, ma lo vedremo in azione con le principali novità della stagione.