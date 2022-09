Pietro Taricone, sua figlia fa 18 anni ed è identica a lui. La foto spiazza tutti, “una copia del papà”

Pochi giorni fa, la figlia del famosissimo Pietro Taricone è stata paparazzata in giro per la Sicilia con la mamma. Le foto sono poi uscite sulla rivista Diva e Donna. Tutti sono rimasti sbalorditi dall’enorme somiglianza tra lei e il padre, quasi come se non avesse alcun lineamento in comune con la madre, Kasia Smutniak. Con quest’ultima, però, ha in comune la riservatezza tanto che, nonostante avesse 18 anni, tiene molto alla sua privacy e il suo account instagram è privato per cui di lei, in particolare della sua fisicità, si sa ben poco.

Pietro Taricone, prima della morte prematura, è stato un attore e personaggio televisivo italiano. Raggiunse la notorietà nel lontano 2000, grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Quell’edizione fu un vero e proprio esperimento sociale, mai avvenuto in Italia. Pietro lo superò alla grande tanto che entrò nel cuore degli italiani, senza mai uscirne. La sua bontà, umiltà e simpatia fece si che fosse il vincitore morale del reality. In seguito, intrapreso la carriera di attore e partecipò ad importanti fiction e film di successo tra cui La nuova squadra, Codice Rosso, Distretto di Polizia, Baciati dall’amore, Ricordati di me.

Sul set di Radio West, nel 2003, conobbe l’attrice Kasia Smutniak e dal loro profondo ed intenso amore, nel 2004 è nata Sophie. Pietro Taricone era soprannominato ‘O Guerriero’, sembrava che nulla potesse scalfirlo. Il suo sorriso faceva breccia nei cuori di tutti. Era un grande amante di paracadutismo e, purtroppo, questa sua passione gli è costata la vita. Nel giugno del 2010, durante uno dei suoi slanci impattò duramente al suolo per un errore di calcolo nella manovra di atterraggio col paracadute che poche ore dopo gli causò la morte.

L’evento fu tragico per tutti, nessuno poteva crederci. La compagna Kasia da quel momento ha attraversato mesi e anni molto bui ma si è sempre rifugiata nell’amore della figlia Sophie che, alla morte di Pietro Taricone, aveva solo 5 anni. L’attrice polacca, poi, dopo molti anni, è riuscita a ritrovare la forza di amare grazie al produttore Domenico Procacci col quale, nel 2014, ha avuto un altro figlio, Leone. Ma, per la Smutniak, il ricordo di Pietro è e rimarrà sempre indelebile tanto che ha aperto una scuola in Nepal col suo nome.

Anche perché, vedendo la figlia Sophie, Kasia non può fare a meno di ricordare Pietro Taricone siccome i due sono completamente uguali, stesso sorriso, stessi lineamenti. La ragazza, neo diciottenne, è stata fotografata a Taormina mentre passeggiava con la mamma. Lei ha un forte legame col fratellino e col compagno di Kasia ma l'amore per il suo papà non svanirà mai. Infatti, come Pietro, ha la passione per i viaggi e la fotografia.

