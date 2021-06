pietro-taricone,-un-ricordo-mai-sbiadito-dell’ex-gieffino:-quella-prima-volta-in-diretta-tv

Sono molte le storie che stanno riemergendo riguardo il grande guerriero di cui oggi ricorrono gli 11 anni dalla morte. Noi vogliamo parlare della storia d’amore vissuta nel 2000 con Cristina.

La sua assenza è ancora una ferita aperta per milioni di italiani che avevano imparato ad amarlo per la sua immensa voglia di vivere.

Pietro Taricone è stato un attore e personaggio televisivo italiano, la popolarità l’ha raggiunta dopo avere partecipato nel 2000 alla prima edizione del reality show di Canale Cinque “Grande Fratello”.

Da lì la sua strada poi è stata un susseguirsi di grandi partecipazioni televisive tra cui “La nuova squadra”, “Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi”, “Codice Rosso”, “Distretto di Polizia”, “Radio West” e molti altri.

Oggi però ricorre anche l’undicesimo anno dalla sua morte, avvenuta durante un volo con il paracadute vicino Terni. Proprio in queste ore Kasia Smutniak, compagna del 35enne e mamma della loro Sophie, ha voluto ricordarlo in un emozionante post su Facebook.

Chi si ricorda però la storia d’amore iniziata dentro la casa con Cristina? Un’emozione da record in tv.

Una storia che ha emozionato tanti: Cristina e Pietro, un salto nel passato

Si trattava un esperimento sociale quello iniziato all’interno della Casa del “GF” nel 2000, i giovani infatti non sapevano cosa sarebbe accaduto in quei mesi che avrebbero trascorso rinchiusi e spiati 24 ore al giorno.

Fu sicuramente un’edizione da record in cui Pietro si classificò terzo. In molti ricorderanno la relazione intrapresa con la bellissima Cristina Plevani e poi proseguita per alcuni mesi anche fuori dal programma.

Le immagini dei due innamorati e le effusioni trasmesse in tv fecero inizialmente molto scalpore poiché nessuno fino ad allora era abituato a quel tipo di contenuti.

Le strade tra i due si divisero per incomprensioni personali e caratteriali, Pietro poco dopo proprio sul set di “Radio West” conobbe la sua Kasia e da lì la storia è nota.