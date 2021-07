Si chiamerà Mario Achille il secondogenito della coppia formata da Rosa Perrotta e Piero Tartaglione il cui amore è scoccato durante l’edizione 2017 di Uomini e Donne, come ben sanno i tanti fan che li seguono da allora. In un’intervista Tartaglione ha spiegato perché abbiano scelto quel nome per il bambino.

