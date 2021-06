piigs.-l’italia-silenziata-e-il-neoliberismo-finanziario-fondamentalista

A cura di Damiano Mazzotti

“PIIGS. Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity” è un ottimo saggio che sintetizza le principali questioni economiche, attraverso il racconto della nascita quasi miracolosa di uno dei migliori documentari italiani (a cura di Federico Greco, con Adriano Cutraro e Mirko Melchiorre; www.gingkoedizioni.it, Verona, 221 pagine effettive, euro 16, uscito nel mese di agosto 2020; https://vimeo.com/ondemand/piigs, https://www.openddb.it/film/piigs-dvd-libro).

Il libro PIIGS è stata un’operazione molto intelligente per recuperare alcune interviste e alcuni approfondimenti molto interessanti, doverosamente scartati per garantire la fluidità e la coerenza del film (il lavoro preparatorio ha richiesto ben otto anni di studio, ricerche e incontri). Naturalmente questa lettura permette una migliore assimilazione dei meccanismi economici e monetari che operano in Italia. Comunque è meglio ricordare che l’acronimo PIIGS, maiali in inglese, è stato creato da un giornalista per definire i paesi europei con i debiti pubblici più alti: Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna (The Economist, 2008). La politica europea dell’austerity è stata imposta in modo spesso acritico, per mettere in difficoltà le economie delle nazioni che avevano molti settori economici nazionali indipendenti o sotto il controllo statale.

Per molte persone l’Europa dei primi anni è stata la migliore: ha unito le varie economie, senza uniformare in modo acritico e burocratico i vari sistemi politici e monetari nazionali (ma alcuni Stati europei hanno mantenuto la sovranità monetaria). Purtroppo dalla nascita dell’Unione monetaria il governo italiano è stato costretto a emettere titoli di Stato in euro, una moneta la cui emissione è controllata da un ente sovranazionale (la Banca Centrale Europea). Di conseguenza “il risultato è che i mercati possono mettere in sofferenza il governo italiano vendendo in massa i titoli sapendo che il governo italiano non ha euro per ripagare i detentori dei titoli, e così possono far precipitare l’Italia in una crisi perché la spingono in una direzione di mancanza di liquidità e quindi di default” (Vladimiro Giacché, filosofo marxista, p. 151). Chiaramente la crisi economica mette in difficoltà le imprese private, che sono costrette a chiedere ulteriori finanziamenti, favorendo così i guadagni delle banche private nelle principali nazioni dell’Unione Europea.

Tra i vari aneddoti citati nel libro emergono quelli relativi al linguista americano Noam Chomsky (https://www.agoravox.it/Il-governo-del-futuro-di-Noam.html), all’economista Yanis Varoufakis (https://www.agoravox.it/Varoufakis-l-Euro-e-la-forza-dei.html), e all’economista Paul De Grauwe che nel montaggio finale prese il posto di Joseph Stiglitz (https://www.lse.ac.uk/european-institute/people/de-grauwe-paul; https://mobile.agoravox.it/Stiglitz-La-disuguaglianza-e-la.html).

Si potrebbe anche provare a capire l’impalpabile incontro di Federico Greco con Enrico Letta (p. 57), ma è meglio parlare del contributo della giornalista e scrittrice Tiziana Alterio, che ha messo in contatto l’attore Claudio Santamaria con i tre registi, per farlo diventare la voce narrante del documentario nella versione italiana (https://www.tizianaalterio.it/chi-sono-1). Inoltre ricordo che la voce internazionale fu affidata a Willem Dafoe, che vive a Roma e lavora dappertutto.

Comunque il libro getta una nuova luce sulla popolazione italiana stremata da troppi anni di crisi, “che sta assistendo attonito alla tragedia di una sanità pubblica al collasso, incapace di gestire l’ondata [quasi] inusuale di ricoveri per il Coronavirus a causa dei progressivi tagli alla spesa pubblica, in particolare degli ultimi dieci anni” (p. 80). Esiste quindi una progettualità burocratica europea che vuole limitare gli interventi pubblici per favorire i business privati, compresa la sanità privata. Tra i vari economisti presi in esame Stephanie Kelton è la figura oggi più visibile: “è diventata consulente economico della campagna presidenziale di Bernie Sander” e consulente dei Democratici Usa (https://stephaniekelton.com/articles, https://cogx.live/speakers/stephanie-kelton); promuove l’attuazione della Modern Money Theory (www.retemmt.it/mmt-pillole-video).