pillole-sull’iran,-le-ire-di-draghi-su-2-ministeri,-la-logistica-fra-caos-e-cobas

“Lo sfruttamento del lavoro nella logistica è spesso sistematico e legalizzato. Non credo che a una situazione del genere si possa rimediare solo rafforzando i controlli, bisogna agire in modo profondo”. (Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, al Corsera)

“Per crearsi uno spazio i Cobas approfittano di una situazione di oggettiva difficoltà per organizzare blocchi delle attività. Ma sono attività illegali che non vanno promosse e nemmeno consentite”. (Paolo Uggè, Federazione degli Autotrasportatori Italiani)

“Noi non abbiamo dato alcuna indicazione perentoria sul ricorso alla vaccinazione eterologa». Quella è arrivata dal ministero della Salute. Dunque, Draghi ce l’aveva con Speranza? “Considerazioni che lascio a voi giornalisti”. (Abrignani, immunologo nel Cts, a La Stampa)

“Simili perplessità Draghi e il suo staff nutrono nei confronti della struttura del ministero dell’Istruzione, che come quella della Salute non implementa a volte, o persino, intralcia le scelte del governo”. (Corsera)

Il problema riguarda la struttura del dicastero della Salute da cui negli ultimi tempi sarebbero usciti messaggi imprecisi o incompleti, o comunque non in linea con la «trasparenza totale» con cui Draghi ha deciso di affrontare l’emergenza Covid e la campagna vaccinale. (Corsera)

Riforme in attesa di 500 decreti (su 969 degli ultimi tre governi). Il tasso di attuazione dei provvedimenti economici applicativi degli esecutivi Conte 1, Conte 2 e Draghi supera di poco il 50%. Determinante il peso degli interventi dovuti al Covid. (Sole 24 Ore)

Pagamenti della Pa, sono 5.687 gli enti ancora in ritardo cronico. I risultati 2020 migliorano ma nel 31,7% dei casi i termini di legge sono superati (di oltre 30 giorni in 2.138 amministrazioni). Il commissario Covid ha liquidato solo il 57% delle fatture. (Sole 24 Ore)

«Rouhani voleva far dialogare l’Iran con l’Occidente. Ma non ha soddisfatto il fronte interno. Alle classi basse è apparso elitista e inefficace nel governare economia ed emergenza Covid. Con Raisi presidente, Teheran guarderà sempre più a Russia e Cina». (Vali Nasr)

Iran. “Vecchi baratti, non solo con Cina e Russia, ma anche con Paesi come la Germania. Sempre nel periodo gennaio-maggio 2021 la Germania ha più che triplicato l’export delle sue merci in Iran, portandolo a 678 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo del 2020”. (Sole)

— Michele Arnese (@Michele_Arnese) June 20, 2021