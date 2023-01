Piloto da equipe fullREPEL conquista 2º lugar em prova da Stock Car

Guilherme Salas ultrapassou grandes nomes no circuito de Cascavel (PR).

Patrocinado pela Universal Chemical, Salas subiu 23 posições na corrida.

Piloto realizou corrida 1 em ritmo lento como estratégia para ir bem na corrida 2 (Foto: Divulgação)

No último dia 11 de junho, o piloto Guilherme Salas, da equipe fullREPEL/Vogel Motosport, conquistou o segundo lugar no pódio do circuito de Cascavel da Stock Car 2017. O piloto, de 22 anos, considerado uma das revelações do automobilismo nacional, ultrapassou grandes nomes da competição, como Átila Abreu, Júlio Campos, Thiago Camilo e Rubens Barrichello, finalizando a prova em terceiro. Porém, o piloto Lucas Foresti foi desclassificado, garantindo a segunda colocação a Salas.

Com patrocínio da Universal Chemical, o jundiaiense Guilherme Salas largou em 25º na primeira corrida e manteve um ritmo lento, poupando combustível e botões de ultrapassagem. Com essa estratégia, o piloto avançou quatro posições no circuito, considerado o mais rápido do país, chegando à 21ª posição. Durante a segunda corrida, o piloto manteve um ritmo forte e subiu para terceiro colocado.

Desde o início da carreira até hoje, Salas conquistou quase 20 títulos de campeonatos de kart, com passagens pela extinta Fórmula Futuro, pela Sprint Race Brasil, pelo Campeonato Brasileiro de Turismo (antiga Stock Car Light) e pela categoria principal da Stock Car.

Classificação do circuito

1 – Vitor Genz

2 – Guilherme Salas – fullREPEL/ Vogel Motosport

3 – Tuka Rocha

4 – Rubens Barrichello

5 – Thiago Camilo

6 – Júlio Campos

7 – Átila Abreu

8 – Diego Nunes

9 – Guga Lima

10 – Bia Figueiredo

A próxima etapa da Stock Car 2017 é a Corrida do Milhão, que será realizada no Autódromo Internacional de Curitiba. Este é o segundo circuito que recebeu mais provas da competição, ficando atrás somente do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ufficio Stampa