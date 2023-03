Piloto de paraglider sofre queda após decolagem e fica preso em encosta de morro em São Vicente, SP

Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, antigo Crei. Piloto de paraglider que sofreu uma queda e ficou preso na encosta de morro em São Vicente, SP, foi socorrido por uma equipe do Samu.

Um piloto de paraglider, de 55 anos, sofreu uma queda após decolar do Morro Voturuá, em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último domingo (5). Ele ficou preso na encosta, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital municipal.

O acidente ocorreu, por volta das 14h20, em uma área de decolagem do Morro Voturuá, conhecido como Morro da Asa Delta. Segundo apurado pelo g1, uma linha de pipa com cerol teria o atrapalhado logo após a decolagem.

Ele caiu na encosta do morro e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Após os primeiros atendimentos, o piloto foi encaminhado ao hospital municipal de São Vicente.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima apresentava dores no braço direito e no tórax. O piloto passou por um exame de tomografia e ficou em observação na unidade.

Outros casos

Em janeiro, um piloto de paraglider ficou ferido após cair sobre um coqueiro na Praia do Itararé, em São Vicente. Segundo apurado pelo g1, o homem ficou preso à árvore depois de desviar de uma pipa com cerol. Nas imagens obtidas pela reportagem é possível ver o piloto e o paraglider no coqueiro (veja o video abaixo).

Em dezembro, um professor de educação física morreu em Bertioga, no litoral de São Paulo, após ter seu paraglider atingido por uma linha de pipa que utilizava cerol.

Segundo testemunhas, o equipamento acabou se rasgando e José Hélio da Rocha, de 61 anos, que também atuava como instrutor de voo, acabou despencando de uma altura de 15 metros. Uma mulher, que o acompanhava, sofreu fraturas nas pernas e foi encaminhada ao hospital.

