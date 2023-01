Queda ocorreu no gramado que fica na região da prefeitura e do Teatro Municipal. Vítima, de 39 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Piloto de paramotor morre após queda em Paulínia

Um homem de 39 anos morreu ao cair durante um voo de paramotor em uma área aberta entre a Prefeitura de Paulínia (SP) e o Teatro Municipal. A vítima, chamada Reginaldo Aparecido de França, chegou a ser socorrida por um médico cardiologista que fazia atividade física no local.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a prefeitura, o resgate ocorreu por meio de uma ambulância do município e a vítima chegou a ser levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Reginaldo Aparecido de França faleceu ao cair de paramotor em Paulínia

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a queda. A primeira informação era de que Reginaldo estava em um parapente, mas se tratava de um paramotor.

A prefeitura informou que, segundo o cardiologista, o homem teria sofrido múltiplas fraturas e parada cardíaca.

França nasceu em Valinhos e morava no distrito de Barão Geraldo, em Campinas.

Queda de paramotor em Paulínia deixa homem ferido

Mapa mostra local da queda de praticante de paramotor em Paulínia

Motor de paramotor que caiu em Paulínia

