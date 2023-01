Piloto de parapente sofre acidente e fica pendurado em árvore no posto da PRF, em Barra Mansa

Caso aconteceu no distrito de Floriano. Segundo a PRF, homem tentava pousar quando ficou preso nos galhos. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e não ficou ferido. Piloto de parapente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um piloto de parapente, de 41 anos, sofreu acidente ao tentar pousar no posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (26).

Segundo a PRF, um zelador viu o homem pendurado entre os galhos de uma árvore, que fica no interior da unidade. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e não ficou ferido.

O piloto saltou em Japeri (RJ), cidade localizada a aproximadamente 76 quilômetros de onde ocorreu o acidente. Em conversa com os agentes, o homem contou que costuma pousar naquela região, mas as condições climáticas atrapalharam o pouso.

Após prestar esclarecimentos, o piloto fez contato com amigos para buscá-lo no posto da PRF.

