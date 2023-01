Piloto morto após queda de paramotor montava os próprios equipamentos e era experiente, dizem família e amigo

Técnico em enfermagem, Reginaldo Aparecido de França, de 39 anos, chegou a gritar por socorro antes da queda. Acidente ocorreu em Paulínia. Piloto de paramotor morre após queda em Paulínia

Piloto experiente, o técnico em enfermagem Reginaldo Aparecido de França, que morreu ao cair com um paramotor nesta quarta-feira (25), montava os próprios equipamentos e tinha uma espécie de oficina em casa, segundo o irmão.

VÍDEO: piloto gravou voo pouco antes da queda

França caiu enquanto sobrevoava a região da prefeitura de Paulínia (SP) e do Teatro Municipal. Amigo dele, o eletricista Fernando Fiorin contou que ele chegou a gritar por ajuda.

“Estava voando normal até passar deitado no equipamento gritando socorro. Mais uns 100 metros de voo, aproximadamente, e ele entrou em curva e bateu no chão”.

Fiorin afirmou que havia sobrevoado a área pouco antes e lamentou a morte do amigo.

“Não era piloto novo, era bem velho de voo, já. Que eu conheço, tem uns dois anos e ele já voava”, completou o eletricista.

O praticante de paramotor chegou a gravar um vídeo durante o voo (veja abaixo). A gravação foi feita pouco antes da queda.

Segundo a prefeitura, uma ambulância do município encaminhou o homem para o Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a queda.

A prefeitura informou que o homem teria sofrido múltiplas fraturas e parada cardíaca. O primeiro atendimento foi feito por um cardiologista que passava pelo local.

Quem era a vítima

Nascido em Valinhos, França era técnico em enfermagem em uma unidade de saúde de Campinas. O piloto morava com a família no distrito de Barão Geraldo.

Ele deixa esposa e dois filhos, um casal de 8 e 12 anos.

Vittorio Ferla