pin-bike,-il-sistema-che-permette-di-guadagnare-pedalando-in-bicicletta

Un sistema che premia chi si sposta in bici con incentivi fino a 30 euro al mese, per incoraggiare la mobilita urbana sostenibile.

Pin Bike, il dispositivo italiano che ha di recente ricevuto un finanziamento da Eit Urban Mobility, un’iniziativa dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, nell’ambito del progetto Bicification, verrà esportato ora anche in altre 3 città europee: a Tallinn, in Estonia, ad Istanbul, in Turchia, a Braga, in Portogallo.

Come funziona?

“Il sistema si basa su tre elementi principali: il kit, l’app e la dashboard“, spiega Nico Capogna, CEO di Pin Bike. “Il kit include il sensore hardware alla base del brevetto di certificazione, oltre a diversi dispositivi utili a migliorare l’usabilità della bici, soprattutto nelle aree urbane: un supporto per smartphone da montare sul manubrio, una luce led di segnalazione, una targa catarifrangente sottosella personalizzabile e un adattatore per gonfiare le ruote presso i compressori di benzinai e gommisti”.

Una volta installata sulla bicicletta, Pin Bike, che ha la forma di una scatoletta, viene connessa con il Bluetooth allo smartphone, sul quale è installata l’app.

L’app gratuita per Android e iOs “permette agli utenti di registrare le proprie sessioni, accedere a premi e incentivi e sfidare la community di PinBiker nazionali e internazionali. Alla community sono anche dedicati sconti e coupon speciali in tutta Italia”. In dettaglio, sottolinea Capogna, “il dispositivo hardware viene installato sul mozzo ruota di qualsiasi tipo di bicicletta, e-bike o con pedalata muscolare: questo garantisce l’affidabilità del sistema di monitoraggio. In base alla rotazione della ruota, il sensore rileva e invia i dati tramite Bluetooth a uno smartphone, dove è installata l’app. Allo stesso tempo, l’app utilizza il Gps dello smartphone per raccogliere e memorizzare i dati. Al termine di ogni sessione, l’app invia al server i dati raccolti. Il server convalida la sessione utente solo se i dati raccolti dal sensore sono in linea con i dati Gps: per monitorare questi dati è fondamentale disporre della dashboard online, che è essenziale affinché le autorità locali e gli urbanisti analizzino questi dati e forniscano migliori politiche e investimenti basati sui dati”.

Il sistema ha, inoltre, la particolarità di essere antifrode e, da quando è nato nel 2018, è stato adottato da 16 città in Italia, per un totale di 1.640.362 km pedalati, pari a 235mila kg di anidride carbonica risparmiati, e con premi erogati per 150mila euro.

Fra i principali progetti attivati c’è quello negli 11 Comuni del Patto della zona Ovest nell’area metropolitana di Torino, quelli di Bergamo, Pescara, Foggia e quello per i lavoratori del Policlinico Sant’Orsola e AUSL di Bologna. Il Comune di Bari, una delle prime città ad attivare Pin Bike, in seguito al successo del programma pilota avviato nel 2019 ha deciso dal 2021 di estendere la misura a un numero indefinito di cittadini con un accordo triennale, rendendo il servizio non più sperimentale, ma stabile e sistematico.

Capogna si è detto molto felice di vedere il suo dispositivo spostarsi all’estero: “Siamo quindi orgogliosi di poter diffondere anche in Europa il nostro sistema, e ci auguriamo che diventi una best practice per il continente”.

I cittadini coinvolti riceveranno un incentivo pari a 25 centesimi di euro al chilometro nelle tratte casa-scuola o casa-lavoro e 7 centesimi al chilometro nelle tratte effettuate nel tempo libero, all’interno del perimetro urbano. I crediti guadagnati, fino a 30 euro al mese a utente, verranno gestiti nel sistema Pin Bike tramite dei codici/voucher da poter spendere in qualsiasi negozio della città. “Ogni città ha i suoi obiettivi specifici ed è nostro compito lavorare al fianco delle singole amministrazioni per adattare la tecnologia Pin Bike alle esigenze specifiche di ciascuna comunità”, conclude Capogna.

L’articolo Pin Bike, il sistema che permette di guadagnare pedalando in bicicletta proviene da The Map Report.