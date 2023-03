Pinacoteca Benedito Calixto realiza Semana Internacional das Mulheres com extensa programação em Santos

Evento gratuito é realizado a partir desta quarta-feira (8). Projeto Arte na Pinacoteca celebra o Dia Internacional da Mulher

A Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, no litoral de São Paulo, realiza a Semana Internacional das Mulheres com show, palestras e um salão de arte. O evento é gratuito e acontece de quarta-feira (8) a domingo (12). Realizado pelo projeto “Arte na Pinacoteca”, a programação terá lançamento de livros e um sarau.

A abertura do evento acontece nesta quarta-feira, às 16h, com a roda de conversa entre Mulheres Empreendedoras na Arte e na Cultura. A palestrante será Vera Leon, que é jornalista, escritora e analista junguiana.

Na quinta-feira (9), acontece o Encontro Literário “Mulheres Escritoras” com Oficina de Escrita com Lya Luft a partir das 16h. A ideia é promover o encontro de mulheres escritoras para debate do tema “Maturidade: Perdas & Ganhos”. A mediadora será Cynthia Panca, que é poetisa, escritora, terapeuta quântica, bailarina e professora.

Semana Internacional das Mulheres terá show, palestras e salão de artes na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos (SP).

Prefeitura de Santos/ Divulgação

O sarau “Mulheres na Arte, na Música e na Poesia” acontece na sexta-feira (10), a partir das 16h. Nele, o Grupo de Sarau Cantos Literários destacará oito poetisas brasileiras com uma seleção de poesias e 10 composições musicais que se referem ao universo feminino.

As escolhidas para serem homenageadas pelo sarau são: Cora Coralina, Cecília Meireles, Clarice Lispector, Hilda Hilst, Adélia Prado, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda e a jovem escritora indígena Amanda Simpatia. Já a apresentação do Cantos Literários será de Clara Sznifer e Eunice Tomé, na declamação dos poemas, e Márcia Guizelini Jardim, com violão, ukulele e voz.

Semana Internacional das Mulheres terá show, palestras e salão de artes na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos (SP).

Prefeitura de Santos/ Divulgação

Já no sábado (11), será aberto o Salão de Artes, que começa às 16h e segue até o dia seguinte. O encontro reúne pinturas, fotografias, livros, músicas e pequenas obras de mais de 30 artistas plásticos de Guarujá, Santos, Presidente Prudente, São Carlos, São José do Rio Preto e São Paulo.

Ainda no sábado, no mesmo horário, acontecerá o lançamento de livros como: “A Mulher Mais Rica do Mundo” e “GAIA – Autobiografia de uma Inteligência Artificial”.

A Semana Internacional das Mulheres será encerrada no domingo (12) com o show musical “Divas em Cena”. A apresentação começa às 17h e será realizada pela mezzo-soprano Cida Duarte, com o objetivo de homenagear as mulheres que conquistaram espaço na Música Popular Brasileira (MPB).

No espetáculo, a cantora interpretará grandes clássicos das obras de Cássia Eller, Dalva de Oliveira, Elba Ramalho, Elis Regina, Fafá de Belém, Gal Costa, Maria Bethânia, Marisa Monte, Rita Lee, Roberta Miranda, entre outras.

Para participar da Semana Internacional das Mulheres, basta solicitar inscrição gratuita pelo WhatsApp (13) 9.9734.6364 ou pelo formulário online. As vagas são limitadas.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vittorio Rienzo