Pindamonhangaba retoma Carnaval e divulga programação dos blocos na cidade

Depois de dois anos sem folia por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Pindamonhangaba confirmou a realização do Carnaval de 2023 na cidade. Além da folia nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, a prefeitura informou que realização um festival de marchinhas e um pré-carnaval no distrito de Moreira César.

Laurene Santos/TV Vanguarda

Depois de dois anos sem folia por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Pindamonhangaba confirmou a realização do Carnaval de 2023 na cidade.

Responsável pela organização, a secretaria de cultura e turismo divulgou recentemente a programação do evento, que acontecerá nos mesmos moldes de 20220, última edição pré-pandemia.

Com o tema ‘Abre Alas Pinda: Carnaval 2023 por toda cidade’, os festejos contarão com os tradicionais blocos, que este ano terá a participação de dois novos: o ‘Bloco Memórias das Escolas de Samba’ e o ‘Bloco do Saci’.

Além do próprio carnaval, que em 2023 será celebrado nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiros, a gestão informou que será realizado também um festival de marchinhas entre, os dias 8 e 12, e um evento de pré-carnaval, entre os dias 11 e 12.

Programação

Festival de Marchinhas

data: 8 a 12 de fevereiro

horário: 18 às 23h

local: Praça do Quartel

Pré-Carnaval de Moreira César

Bloco Juca Teles

data: 11 de fevereiro

horário: 12h (saída) / 15h (chegada)

local: avenida José Adhemar César Ribeiro

Banda Notafolia

data: 11 de fevereiro

horário: 15h

local: Praça do Vale das Acácias

Bloco do Barbosa

data: 12 de fevereiro

horário: 12h (saída) / 15h (chegada)

local: avenida José Adhemar César Ribeiro

Banda Radiola

data: 12 de fevereiro

horário: 15h

local: Praça do Vale das Acácias

Carnaval

Bloco da Ferroviária

data: 15 de fevereiro

horário: 20h (saída) / 21h (chegada)

local: portaria do clube

Bloco do Socó da Madrugada

data: 17 de fevereiro

horário: 22h

local: Praça Barão do Rio Branco

Bloco das Dondocas

data: 18 de fevereiro

horário: 10h

local: avenida Coronel Fernando Prestes

Bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados

data: 18 de fevereiro

horário: 16h

local: Praça do Quartel

Bloco Juca Teles será atração em Pindamonhangaba, SP

Matinoite

data: 18 de fevereiro

horário: 14h às 22h

local: Praça do Quartel

DJ Célio Lopes

data: 18 de fevereiro

horário: 18h

local: Parque da Cidade

Banda Notafolia

data: 18 de fevereiro

horário: 20h

local: Parque da Cidade

Bloco Os Crides

data: 19 de fevereiro

horário: 10h às 15h

local: Bosque da Princesa

Maracatu

data: 19 de fevereiro

horário: 16h

local: Praça do Quartel

Bloco do Jeca

data: 19 de fevereiro

horário: 16h30

local: Praça do Quartel

Matinoite

data: 19 de fevereiro

horário: 14h às 22h

local: Praça do Quartel

DJ Yago

data: 19 de fevereiro

horário: 18h

local: Parque da Cidade

Banda Radiola

data: 19 de fevereiro

horário: 20h

local: Parque da Cidade

Bloco do Saci

data: 20 de fevereiro

horário: 15h

local: Praça do Quartel

Matinoite

data: 20 de fevereiro

horário: 14h às 22h

local: Praça do Quartel

Marcelo Ratto

data: 20 de fevereiro

horário: 18h

local: Parque da Cidade

Bloco Memórias das Escolas de Samba e Convidados de Pinda

data: 20 de fevereiro

horário: 19h

local: rua Marechal Deodoro da Fonseca

Grupo Bom Talento

data: 20 de fevereiro

horário: 20h

local: Parque da Cidade

Bloco do Barbosa

data: 21 de fevereiro

horário: 16h

local: Praça do Quartel

Matinoite

data: 21 de fevereiro

horário: 16h às 22h

local: Praça do Quartel

DJ Yago

data: 21 de fevereiro

horário: 18h

local: Parque da Cidade

Banda Notafolia

data: 21 de fevereiro

horário: 20h

local: Parque da Cidade

