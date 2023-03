Pinheiral abre inscrições para matrículas da segunda chamada escolar de creches

Cadastro deve ser realizado pela internet até o dia 4 de abril. Prefeitura diz que esta é a última chance para que os pais matriculem os filhos, de 4 meses a 3 anos e 11 meses, na rede municipal. Pinheiral (RJ) está com inscrições abertas para a segunda chamada escolar para vagas nas creches da cidade. Segundo a prefeitura, esta é a última chance para que os pais matriculem seus filhos, de 4 meses a 3 anos e 11 meses, na rede municipal neste ano.

O cadastro deve ser realizado pela internet até o dia 4 de abril (terça-feira). Os responsáveis deverão preencher um formulário e anexar a certidão de nascimento da criança, além de comprovante de residência e comprovante de renda (exceto para autônomos).

Estão sendo ofertadas 70 vagas de desistência da primeira chamada. Destas, 10 são para o berçário, 20 para o maternal l, 25 para o maternal ll e 15 vagas para o maternal lll (veja a idade mínima para cada período abaixo).

Para mais informações, os responsáveis devem procurar a secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. A pasta fica localizada na Rua Nini Cambraia, nº 170, no Centro.

O contato com a secretaria de Educação também pode ser feito pelos telefones (24) 3356-2170 ou 3356-4535.

Idades por períodos

Berçário: 4 meses a 11 meses de idade, a completar até 31 de março deste ano;

Maternal I: 1 ano a 1 ano e 11 meses de idade, a completar até 31 de março deste ano;

Maternal II: 2 anos a 2 anos e 11 meses de idade, a completar até 31 de março deste ano;

Maternal III: 3 anos a 3 anos e 11 meses de idade, a completar até 31 de março deste ano.

