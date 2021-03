Pino Daniele: avete mai visto la figlia? | E’ la sua fotocopia FOTO

Pino Daniele, anche dopo la sua scomparsa, è rimasto nel cuore di tutti gli italiani. Ma avete mai visto la figlia che gli somiglia sempre di più, a cui dedicò una sua celebre canzone? Eccola in tutta la sua bellezza

Pino Daniele rimarrà per sempre uno dei più rappresentativi interpreti del cantautorato italiano e soprattutto napoletano. La sua musica dalle dolci note blues ha incantato milioni di ascoltatori e continua tuttora a farlo, facendo sognare e cantare a squarciagola.

La sua passione per la chitarra e per Napoli è risaputa ai più e dopo la sua prematura scomparsa per un’infarto a soli sessant’anni, una folla di centomila persone si sono riversate in Piazza del Plebiscito intonando le sue canzone più iconiche per salutarlo un’ultima volta.

Come ha amato la musica e la sua città, il cantante ha amato alla follia la sua famiglia. La storia tra lui e Fabiola Sciabbarrasi è durata vent’anni. I due si sono conosciuti a casa di Troisi e come per magia, dopo una lenta frequentazione, si sono innamorati. La donna in un’intervista ha dichiarato infatti: “Pino è stato un grande artista, un ottimo papà, un buon marito…Oggi so che un epilogo tragico non significa per forza fine di tutto. Resta l’amore intorno”.

Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli, Sara, Sofia e Francesco. Ma sapete chi è quello che gli somiglia di più?

Sara è la sua fotocopia!

Sara è la figlia più grande di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi ed è quella che più somiglia al padre, sia per carattere che per i tratti somatici. Classe 1996, la ragazza è molto attiva sui social e da buona figlia d’arte anche lei ha una bellissima voce che ogni tanto fa sentire ai suoi followers.

Bella come non mai, simpatia coinvolgente e sorriso smagliante, Sara ha sempre avuto una complicità spiccata con il padre che proprio per lei scrisse una delle sue canzoni più famose. Il 4 gennaio, ricorrenza della scomparsa di Pino, la figlia ha pubblicato una bellissima foto di loro due insieme e con un lungo post ha dichiarato: “A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto “Sara” avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta e sa: 1. Può anche smettere di piangere 2. non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì per lei -un pò come questa foto dove mi prendevi in braccio, anche se adesso il tuo peso sulle spalle ce l’ho io, ma lo porto volentieri e con fierezza.”.

In un altro post Sara ironicamente ha scritto: “Dicono che il primo figlio assomigli molto al padre, a me mancano solo i baffi e posso iniziare una cover band.”. Possiamo quindi concludere che buon sangue non mente e la bellissima 25enne è la fotocopia dell’indimenticabile cantautore napoletano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee)

L’articolo Pino Daniele: avete mai visto la figlia? | E’ la sua fotocopia FOTO proviene da Political24.