Pintura com declaração de amor enviada a homem preso esconde porções de maconha na moldura e acaba interceptada

Funcionários da Penitenciária Vanderlei Tartari Monteiro, em Tupi Paulista (SP), conseguiram interceptar porções de maconha que haviam sido enviadas por correspondência a um preso que cumpre pena na unidade.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) nesta segunda-feira (23), a droga estava escondida na moldura de papel de um desenho com uma declaração de amor que havia sido remetido por um outro homem ao detento.

A descoberta foi feita durante o procedimento de revista nas correspondências enviadas para a unidade prisional, quando os policiais penais encontraram as porções de maconha enroladas em pedaços de papel na moldura da obra de arte que leva a assinatura de “Jaqueline”.

O preso que receberia a pintura foi conduzido cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar, onde responderá a Procedimento Apuratório para a averiguação de possível cumplicidade com o episódio, segundo o SAP.

O caso ainda foi levado ao conhecimento da Polícia Civil.

