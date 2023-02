Pintura de trânsito ‘ao contrário’ repercute na web e prefeitura refaz a sinalização no litoral de SP

Palavra ‘carga’ foi escrita de cabeça para baixo em uma avenida em Guarujá. Pintura de trânsito com erro repercute na web e prefeitura refaz a sinalização em Guarujá

A expressão ‘carga e descarga’ foi pintada de cabeça para baixo em uma avenida em Guarujá, no litoral de São Paulo. O erro repercutiu na internet no início desta semana. Segundo a prefeitura, dois dias depois da cena chamar a atenção dos moradores, a correção foi feita.

A pintura da sinalização foi realizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Pitangueiras. Uma mulher, que mora em frente ao local mas prefere não ser identificada, conta que a via foi pintada na noite de segunda-feira (6).

Ela reparou que havia um erro na pintura e resolveu tirar uma foto. A imagem repercutiu bastante tanto que a prefeitura notou o problema e refez a sinalização. “A foto teve repercussão, e repararam o erro”, acrescentou.

Ao g1, a Prefeitura de Guarujá informou que a nova faixa, localizada a uma quadra da praia, foi pintada por volta das 7h de terça-feira (7). A administração municipal não explicou o motivo do erro.

