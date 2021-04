Pio D’Antini è sposato con una bellissima modella | Ecco chi è Cristina

Pio D’Antini è un noto comico italiano conosciuto grazie al duo Pio e Amedeo con cui ha ottenuto grande successo partecipando anche a diverse trasmissioni in tv. Conoscete la sua bellissima moglie? Sapete chi è?

Pio D’Antini è un noto comico italiano famoso per il duo Pio e Amedeo che ha costruito con un suo amico d’infanzia. Si distinguono per un tipo di ironia molto irriverente con cui hanno conquistato moltissimi telespettatori.

Ha sempre avuto una passione per il cabaret e con il suo amico Amedeo girava per i villaggi turistici prima di fare il gran salto. La prima apparizione in televisione è per una tv locale in un programma chiamato Occhio di bue, ma il momento decisivo arriva nell’anno 2011.

Partecipano infatti ad alcuni programmi in Rai e poi a Le Iene nella rubrica Ultras dei Vip in cui inseguono personaggi famosi cantando cori da stadio. Dal 16 Aprile su Canale 5 andrà in onda lo show Felicissima sera dove accoglieranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto e Ivana Spagna.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato, voi conoscete chi è la fortunata? E’ una donna stupenda, ecco tutti i dettagli.

Chi è Cristina Garofalo

Cristina Garofalo, come il marito, è originaria di Foggia, ma ora vive a Milano dove fa la modella. Fin da piccola ha sempre avuto una passione per la moda, come ha rivelato a Gossipglam: “non ricordo il momento in cui ho capito che la moda sarebbe stata il mio mondo, non riesco a pensare a un giorno preciso, è una passione cresciuta con me, e io con lei”.

Su Instagram, dove condivide tanti momenti della sua vita ed è anche influencer per diversi brandi di moda, ha 63,6 mila followers. Alle giovani che si avvicinano a questo mondo consiglia di rivolgersi a un’agenzia seria, inoltre spiega che ci vuole tanta costanza e dedizione.

Pio D’Antini e la storia d’amore con Cristina Garofalo

I due si sono incontrati in una discoteca a Foggia, città natale di entrambi, quando lei aveva 18 anni. Per il comico è stato il classico colpo di fulmine e, poco dopo, è riuscito a presentarsi alla ragazza. Da quel momento è iniziata una bellissima storia d’amore.

Dopo 10 anni di fidanzamento, compresi 5 di convivenza, la coppia ha deciso di sposarsi. Pare che Pio abbia scelto di chiederle la mano a Parigi, sotto la Tour Eiffel. Il matrimonio è avvenuto il 16 luglio del 2016 presso la Chiesa di Santa Maria Delle Grazie a San Giovanni Rotondo.

Pochi mesi prima era nata la loro bambina: Chiara. I due sono molto innamorati e sui social condividono tante foto della loro vita insieme, sempre sorridenti e sereni. “Come il primo giorno, sempre più innamorato della mia Cri” ha scritto il comico in un post.

