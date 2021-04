pio-e-amedeo,-l’intervista-scomoda-a-maria-che-ammette:-“ho-tradito”

Maria De Filippi e le domande ‘scorrette’ di Pio e Amedeo. A Felicissima Sera, nuovo format di Canale Cinque, il duo comico ha fatto un’intervista ‘scomodissima’ alla moglie di Maurizio Costanzo, rivolgendole una serie di domande irriverenti. Obbiettivo, dichiarato e ironico, quello di provare a far piangere dalla commozione la conduttrice pavese.

Pronti via e Maria viene fatta sedere su un divano: Pio dirige la chiacchierata, in piedi, Amedeo bombarda con battute e ‘scorrettezze’ dal sofà, dove sta al fianco dell’ospite. Nel frattempo alla De Filippi viene domandato di commentare alcune foto. Così, a un certo punto sbucano un paio di istantanee social di Gianni Sperti. “Ti fa piangere?”, viene chiesto alla presentatrice. “Ma no!”, la replica. “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”, la stilettata di Amedeo verso l’opinionista di Uomini e Donne, in riferimento ai ritocchini estetici che si è fatto sul viso nel corso del tempo. “Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo”, il commento col sorriso della De Filippi.

Felicissima sera, Maria De Filippi: “Sì, ho tradito”

Capitolo sentimentale: “Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?”, chiede Pio. “No, io stavo a Pavia e lui a Roma”, fa sapere Maria. Altra domanda scomoda: “Mai avuto due piedi in una scarpa?”. “Sì, mi è capitato”, la confidenza. Pio sgrana gli occhi: “Hai tradito quindi?”. “Penso sia capitato a tutti”, ammette Maria a cui fa seguito la controreplica di D’Antini: “A me no, non è mai capitato.”

Altro aneddoto curioso: la regina di Mediaset non ha mai rubato nulla? “Si, ho rubato, a casa mia. Un pezzo di argenteria e l’ho venduta lontano da casa in una gioielleria. L’ho fatto per pagare delle multe che non volevo dire di aver preso. Mi hanno scoperto comunque”, ha confessato.

Dunque, ecco altri quesiti sulla vita coniugale: in studio viene proiettata una fotografia del giorno del matrimonio di Costanzo e Maria. Ineluttabilmente giunge l’ennesima domanda pepata del duo comico: “La prima notte Maurizio non ti ha chiesto una lingerie un po’ più spintarella?”. La conduttrice è stata al gioco: “Tutte le sere me la chiede, di colori diversi”.

Amedeo ha poi ricordato che personaggi dello spettacolo come Gerry Scotti e Iva Zanicchi a un certo punto della loro carriera hanno imboccato anche la strada della politica. Costanzo e la De Filippi non hanno mai considerato l’ipotesi di candidarsi? Ci hanno mai pensato? “No e non me lo sognerei mai”.